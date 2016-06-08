Кредиты "за 30 минут" возвращают былую популярность

Средняя сумма потребительского кредита в Приморье достигла 250 тысяч рублей

Бум экспресс-кредитования (pos-кредитования) со стороны коммерческих банков в точках продаж, очевидно, завершен. Быстрые кредиты «за 30 минут» переехали в место своей постоянной дислокации – в офис банка или на его сайт. Вероятно, их место в торговых центрах займут микрофинансовые организации или даже банки, создаваемые крупными розничными сетями, как это принято во всем мире, по примеру Migros и COOP, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на очевидное снижение темпов потребительского кредитования по итогам 2015 года, первый квартал текущего года демонстрирует положительную динамику. По данным www.cbr.ru, частные клиенты кредитных организаций в Приморье получили потребительских кредитов на сумму 19,909 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заемщикам Хабаровского края выдано 15,501 млрд рублей (рост на 28%).

Цели, которые указывали заемщики при оформлении потребительского кредита как год, так и два назад, остались неизменны: покупка или ремонт квартиры, автомобиля, отдых и лечение. В настоящее время средняя сумма потребительского кредита в Приморье достигла 250 тыс. рублей.

Качественный кредит

Коммерческие банки в Приморье постепенно ушли из точек продаж и закрепились в традиционных офисах, делая ставку на клиентов, оформляющих кредит обдуманно. Сегодня основная борьба происходит не за количество выданных кредитов, а за качественных клиентов.

Начальник департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ полагает, что потребительское кредитование - одна из наиболее удобных форм кредитования для населения и является неотъемлемой частью современного розничного рынка. В настоящее время в Дальневосточном банке действует ряд акций и предложений с наиболее выгодными условиями по таким программам кредитования, как ипотека, кредиты наличными, автокредиты. Например, клиенты, получившие ипотечный кредит, теперь могут оформить потребительский кредит без поручительств и залога, на срок до 7 лет по привлекательной ставке 15,5%.

«Если говорить о средних суммах и сроках «Кредитов наличными», наиболее востребованной среди заемщиков оказалась сумма в 300 тыс. рублей на трехлетний срок», - уточняет банкир.

«В свое время ББР Банк намеренно ушел от экспресс-кредитования заемщиков, не являющихся клиентами нашего банка, что благотворно сказалось на качестве кредитного портфеля. Однако мы активно развиваем залоговое кредитование. Клиенты, которые готовы платить по 50-70% годовых за возможность быстро и без документов оформить кредит, не наш желаемый сегмент. Нецелевой потребительский кредит в нашем банке можно получить не указывая направления расходования средств», - говорит начальник отдела розничных продаж филиала ББР Банка во Владивостоке Элла ВОРОНКИНА.

По ее словам, средние суммы и сроки оформленных в офисах банка потребительских кредитов в 2015-2016 гг. практически не изменились. Однако обозначилась тенденция со стороны заемщиков по увеличению сроков кредитования с целью получения страховки на более длительный период от возможных форс-мажорных ситуаций в будущем.

Заемщиком Примсоцбанка может стать любой житель Приморья в возрасте от 22 до 68 лет (на момент окончания кредитного договора). Для получения кредита на сумму до 100 тыс. рублей (если клиент не «зарплатный» и не корпоративный, а также никогда не кредитовался в Примсоцбанке) необходимо предоставить только паспорт. Если клиент когда-то кредитовался в Примсоцбанке, то по паспорту он может получить до 200 тыс. рублей. Для подтверждения дохода можно представить справку по форме 2-НДФЛ или справку по форме банка. Для подтверждения места работы – копии трудовой книжки и трудового договора.

«Максимальный срок кредита в нашем банке равен пяти годам, хотя клиенты предпочитают оформлять договор на два-три года. Если доход у заемщика небольшой или семья имеет много расходов, мы предлагаем клиенту оформить кредит на максимальный срок, объясняя, что снизить переплату можно за счет частичного досрочного погашения», - поясняет начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка Оксана БЕСПАЛОВА.

Директор филиала «Дальневосточный» ОТП Банка Ася СЫСОЕВА рассказывает, что на сегодняшний день банк предлагает кредиты приморцам на суммы от 15 тыс. рублей, а принятие решения по выдаче денег, как правило, занимает 5 минут. При этом клиенту необходимо предоставить лишь минимальный пакет документов: паспорт и СНИЛС. Получение больших сумм возможно при предоставлении клиентом в банк в том числе копии трудовой книжки (до 400 тыс. рублей) и справки 2-НДФЛ (на сумму свыше 400 тыс. рублей).

«Наши клиенты направляют полученные средства на самые разные цели: к нам часто обращаются родители молодоженов, которые хотят подарить им достойную и яркую свадьбу», - рассказывает директор филиала ОТП Банка.

«В рамках потребительского кредитования, за исключением целевого, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) не ограничивает клиента в выборе цели расходования полученных денежных средств, поэтому при оформлении кредитной заявки эту информацию у клиента не уточняем, - поясняет заместитель председателя правления АТБ Игорь ЗИЛЬБЕРБЛЮМ. - К основным требованиям, предъявляемым в банке к заемщикам, в том числе можно отнести следующие: гражданство России, возраст не менее 21 года (на момент оформления кредита) и не более 65 лет для мужчин / 70 лет для женщин (на момент окончания действия кредитного договора) включительно; стаж на последнем месте работы не менее одного месяца или опыт предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев (за исключением пенсионеров)».

Не кредит, а технология

«Сегодня, пожалуй, важны не банковские услуги сами по себе, а их доступность для клиентов, - считает начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка Оксана Беспалова. - Время больших скоростей обязывает оперативно воспринимать огромное количество событий, изменений во всех сферах деятельности, порой равное происходящему когда-то в течение 5 лет. Люди вынуждены быть все более мобильными. Поэтому Примсоцбанк также делает ставку на изменения в IT-сфере предоставления услуг. Если наш клиент будет знать, что в любой точке мира сможет пользоваться всеми продуктами банка, получать финансовую помощь, консультацию и поддержку, он останется верен нам. Кредитные карты оказываются лишь одним из финансовых инструментов, который позволяет пользователю иметь доступ к денежным средствам в любой точке мира, и не только в терминале, но и через мобильные устройства. Поэтому мы продолжим развивать свои карточные продукты, сервисы, позволяющие клиентам иметь доступ к своим счетам, деньгам банка через мобильные устройства. Думаю, будущее именно за этой сферой».

Банки, не отказываясь от потребительского кредитования в стенах своих офисов или в сети Интернет, все чаще ставят акценты в пользу кредитных карт.

В мае этого года ОТП Банк приступил к выпуску новых кредитных карт категории MasterСard Gold с грейс-периодом до 55 дней. Карта выдается во всех регионах присутствия банка и адресована действующим клиентам банка, взявшим нецелевой кредит и продемонстрировавшим хорошую платежную дисциплину. Кроме того, карту могут получить клиенты, уже погасившие свой кредит не более трех месяцев назад. Максимальный лимит по карте составляет 300 000 рублей.

Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает новый продукт «Доступный плюс» - кредитная карта до 56 календарных дней. Особенность данного продукта в том, что фиксированный ежемесячный платеж устанавливается один раз при заключении кредитного договора.

Оксана Беспалова отмечает, что потребительское экспресс-кредитование переживает очередной подъем. «Обесценивается рубль, и приморцы активно вкладывают свои средства в бытовую технику, мебель и современные гаджеты. Кредитные карты, средний лимит которых у россиян равен 30 тыс. рублей, не смогут полностью заменить потребительское кредитование в чистом виде», - говорит начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка.

Просрочка пока не критична

Просроченная задолженность по потребительским кредитам пока является величиной переменной. Если в Приморском крае заемщики уменьшили объем просроченных долгов на 10%, то хабаровчане, напротив, нарастили просрочку на аналогичные проценты.

С точки зрения Игоря Зильберблюма, поведение приморских и хабаровских заемщиков в целом не отличается от поведения жителей иных регионов России. В сложившихся экономических условиях, когда уровень расходов растет, а уровень доходов остается на прежнем уровне, финансовые возможности клиентов не позволяют, за редким исключением, вносить ежемесячный платеж сверхустановленными суммами. В большинстве случаев клиенты стараются своевременно выполнять свои обязательства в размере ежемесячного платежа.

Оксана Беспалова отмечает, что, несмотря на все сложности в экономике, в банк приходят новые клиенты, которые ранее нигде не кредитовались, оформляют кредиты на покупку автомобилей, земельных участков, обучение детей. Именно такие кредиты – 1-2 млн рублей, как правило, погашают частично досрочно, суммами большими, чем указано в графике платежей.

Элла Воронкина уверена: сегодня можно говорить о том, что поведение клиентов трансформируется вслед за изменяющейся ситуацией в стране. Радует, что приморцы и хабаровчане стали более обдуманно подходить к планированию семейного бюджета и расходов.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.