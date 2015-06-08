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203 детских сада Владивостока перешли на "Автоплатеж" от Сбербанка

08 Июня 2015, 15:08 | Приморье

Практически все дошкольные учреждения столицы Приморья теперь принимают оплату с помощью дистанционного сервиса Сбербанка.

Первый детский сад перешел на прием оплаты с помощью услуги «Автоплатеж» в ноябре 2014 года. На сегодняшний день в крае уже более 280 таких организаций – в том числе более 80 детских садов в Находке, Уссурийске и Арсеньеве.

«Один раз подключив «Автоплатеж» для детского сада, родителям воспитанников больше не нужно будет каждый месяц беспокоиться о своевременном внесении платы, искать где и как совершить перевод», - рассказала Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк ХХI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России».

Сейчас жители Приморского края могут подключить к сервису «Автоплатеж» более 70 различных организаций: управляющих компаний, поставщиков услуг электро-, тепло- и водоснабжения, мобильной и стационарной телефонной связи, Интернета, домофона, кабельного телевидения и даже штрафов ГИБДД и налогов. Причем список предприятий и организаций постоянно пополняется.

Пользоваться сервисом «Автоплатеж» достаточно просто. Клиент выбирает поставщика услуг из базы, определяет максимально допустимую для списания сумму (например, 1000 рублей) и дату списания (допустим, первого числа каждого месяца). Когда наступит эта дата, на сотовый телефон клиента приходит SMS-уведомление о планируемом списании средств, которое можно отменить, отослав SMS-сообщение с кодом отмены на номер 900. Если такое сообщение не поступит, платеж будет осуществлен в соответствии с выставленной в квитанции суммой. Чек об оплате можно распечатать через личный кабинет «Сбербанк Онлайн» или обратившись в отделение банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоги  онлайн  сбербанк  штрафы гибдд  автоплатеж 



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