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Примсоцбанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
08 Апреля 2011, 17:59 | Приморье
Примсоцбанк снизил до 15% минимальный первоначальный взнос сразу по 8 ипотечным программам.
«Изменения коснулись кредитов, выдаваемых в сотрудничестве с ипотечным коммерческим банком „Дельтакредит“. Это разноплановые предложения как в рублях, так и в долларах США. Программы также ориентированы на покупку строящегося и вторичного жилья», — отметил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Напомним, что в середине прошлого года банк снизил до 10% первоначальный взнос по государственным программам. На сегодня ипотечная линейка Примсоцбанка состоит из 16 кредитов.
Автор: Юрий Рогов
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