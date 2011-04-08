Примсоцбанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Примсоцбанк снизил до 15% минимальный первоначальный взнос сразу по 8 ипотечным программам.

«Изменения коснулись кредитов, выдаваемых в сотрудничестве с ипотечным коммерческим банком „Дельтакредит“. Это разноплановые предложения как в рублях, так и в долларах США. Программы также ориентированы на покупку строящегося и вторичного жилья», — отметил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Напомним, что в середине прошлого года банк снизил до 10% первоначальный взнос по государственным программам. На сегодня ипотечная линейка Примсоцбанка состоит из 16 кредитов.