Приморцы, которые ожидают очередных малышей в 2018 году, смогут получить льготную ипотеку и материнский капитал

43 тыс. приморских семей за 10 лет частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморском крае, начиная с 2007 года, выдано более 108 тысяч государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили более 43 тыс. приморских семей. Из них 22,7 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 21 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Всего на улучшение жилищных условий за эти годы направлено более 17,5 млрд рублей.

Отделение Пенсионного фонда напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка. Так, приморские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку (программа по субсидированию государством процентной ставки сверх 6% годовых для семей с детьми, где второй и третий ребенок родятся в 2018 году и далее, государство компенсирует семье 6% от процентной ставке по кредиту) также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

«Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки», - уточняет руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО.

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.