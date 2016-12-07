Долг по кредиту теперь можно взыскать без суда

Внимательно читать кредитный договор настоятельно рекомендует заемщикам приморский Роспотребнадзор

Изменения, внесенные Федеральным законом от 3.07.2016г. №360-ФЗ в ст. 90 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, предусматривающие взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника при совершении исполнительной надписи нотариуса, вступили в законную силу еще в июле 2016 года, напоминает Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю на официальном сайте, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Нотариальное действие по совершению исполнительной надписи является одной из внесудебных форм защиты интересов кредиторов и представляет собой упрощенное оформление взыскания задолженности с недобросовестных должников без их вызова в нотариальную контору. Это еще одна форма внесудебного урегулирования задолженности, призванная, с одной стороны, упростить процедуру, а с другой - снизить нагрузку судов.

Надпись - по договору

При этом взыскание задолженности производится в бесспорном порядке, если имеется исполнительная надпись нотариуса на копии кредитного договора (за исключением договоров, кредитором по которым выступает микрофинансовая организация), при наличии в договоре или дополнительных соглашениях к нему условий о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса (ст. 89, п. 2 ст. 90 Основ законодательства РФ о нотариате). Теперь банки могут сразу обращаться к судебным приставам-исполнителям за содействием, если заемщик неоднократно просрочивает график платежей и не платит более двух месяцев.

В то же время в Роспотребнадзоре акцентируют внимание на том, что исполнительная надпись нотариуса позволяет взыскивать только сумму основного долга кредита («тело») и предусмотренные кредитным договором проценты, но не пени и штрафы.

Если требования бесспорны

Получить исполнительную надпись банк может при наличии просрочки по кредиту свыше двух месяцев. Норма распространяется на договоры, заключенные после вступления поправок в силу, т.е. после 15 июля 2016 года, или на старые договоры при наличии дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

Ориентируясь на внесудебное обращение взыскания на основании исполнительной надписи нотариуса на кредитном договоре, следует помнить главное: эта процедура осуществима только в том случае, когда представлены документы, подтверждающие бесспорность требований кредитора-взыскателя к должнику, так как никто еще не отменял конституционную норму, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Если должник оспаривает задолженность или иную ответственность перед банком-взыскателем, то спор должен разрешаться судом.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают также, что в общем случае право на обращение в суд за разрешением спора сохраняется за субъектами спорных отношений и при передаче исполнительной надписи нотариуса для исполнения. В этом случае инициатива обращения может исходить как от должника - в связи с принятием судебным приставом-исполнителем мер по исполнению, так и от взыскателя - в связи с отказом судебного пристава-исполнителя в совершении исполнительных действий. Выбор же и истолкование норм, подлежащих применению при разрешении конкретного спора, относятся к компетенции суда, рассматривающего этот спор.

Вправе обжаловать

На основании ст. 49 Основ законодательства РФ о нотариате заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе обжаловать действия нотариуса по проставлению надписи в районном суде по месту нахождения нотариальной конторы. Возникший спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового производства. Заявление подается по правилам ст. 310-312 ГПК РФ в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия (п. 2 ст. 310 ГПК РФ).

В свете последних изменений законодательства Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в очередной раз рекомендует заемщикам - физическим лицам внимательно знакомиться с условиями кредитного договора до его подписания. Это право потребителя закреплено п. 7 ст. 7 Закона РФ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013г. № 353-ФЗ, где говорится, что заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа), в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора. По требованию заемщика в течение указанного срока кредитор бесплатно предоставляет ему общие условия договора потребительского кредита (займа) соответствующего вида для его детального изучения.

Даешь в долг - подстели соломки

Специалисты управления информируют также о том, что в случае неисполнения заемщиком условий по кредитному договору и при оформлении банком исполнительной надписи нотариуса исключается возможность реализации положений статей 40, 44, 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части оказания потребителю помощи в защите их прав со стороны уполномоченного органа государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей. Впрочем, если заемщик будет возвращать кредит в соответствии с графиком погашения, не допуская задолженностей, то никакой защиты по определению и не понадобится.

Более того, по мнению представителей нотариального сообщества, расширение перечня применения исполнительной надписи нотариуса поможет не только банкам, но и простым россиянам оперативно решать проблему невыплаты долгов. Речь идет о самых разных договорах - ограничений по сумме долга нет, говорится на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Воспользоваться помощью нотариуса помимо банков могут и рядовые граждане, которые обратились к нему за удостоверением договора займа или аренды: теперь исполнительная надпись распространяется и на договоры между физическими лицами. А это означает, что появилась возможность получить деньги, которые вовремя не вернул знакомый, или долги по договору аренды без длительных рассмотрений вопроса в суде, с помощью исполнительной надписи. Важно лишь заранее ответственно подойти к заключению сделки - удостоверить договор займа или аренды у нотариуса. Тогда в случае возникновения проблемы (если бывший друг или деловой партнер по каким-то причинам не вернул долг) ее можно будет быстро решить в правовом поле - с помощью исполнительной надписи нотариуса и, минуя судебную стадию, сразу обращаться за взысканием к судебным приставам.