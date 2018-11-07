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Ипотека остается в тренде
Уже в следующем году по ИЖК банки прогнозируют рекордные показатели
Дальневосточники продолжают стоять в очереди за ипотекой – в регионе за 9 месяцев 2018 года оформлено 45,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму более 104 млрд рублей. По данным Дальневосточного Главного управления (ГУ) Банка России, количество договоров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, объем увеличился более чем на 63% и превысил итоговый показатель 2017 года.
Наиболее востребованно ипотечное жилищное кредитование в Приморье - здесь объем предоставленных ИЖК вырос по сравнению с январем-сентябрем 2017 года в 1,5 раза и составил 25 млрд рублей.
Ставки зависят от конъюнктуры
Большинство представителей банковского сектора считают, что ипотека в новом году станет еще более доступным инструментом для решения жилищного вопроса. Однако, произойдет это не из-за изменения процентной ставки, а в условиях стабильных цен на недвижимость и размера первоначального взноса. То есть, у населения появится возможность с помощью кредита приобрести недвижимость, большую по площади.
Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказал, что в ВТБ средняя ставка выдачи ниже средней по рынку, а на текущий момент - самая низкая из всех игроков на рынке - в сентябре 2018 года она составила 9,21%.
«В этом году наш банк снижал ставки несколько раз, и сейчас взять кредит на покупку недвижимости в ВТБ в рамках программы «Больше метров – меньше ставка» можно по ставке 8,9%. Рефинансирование доступно от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов группы ВТБ – под 9%, для других групп клиентов – под 9,3%. В настоящее время ставки по ипотеке в ВТБ остаются без изменений, и мы внимательно следим за конъюнктурой рынка», - пояснил Вялков.
Управляющий операционным офисом «Приморский» банка «Открытие» (г. Владивосток) Сергей МИХАЙЛЮКОВ сообщил, что весной 2018 года ставки по ипотечному кредитованию в банке «Открытие» были снижены на 0,5 пункта. На сегодняшний день минимальная средневзвешенная ставка по кредиту на строящееся жилье составляет 8,5%, на готовое жилье – 8,7%.
ВТБ в период с января по сентябрь 2018 года выдал в Приморском крае почти 3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,6 млрд рублей, что в 1,4 раза больше по объему и в 1,2 раза по количеству, чем в аналогичный период прошлого года.
В банке «Открытие» также наблюдается рост выдачи ипотечных кредитов. «За 9 месяцев 2018 года в Дальневосточном регионе объем выдачи составил 347,8 млн рублей, что на 50% больше аналогичного периода 2017 года, и прогнозируется сохранение высокой динамики спроса до конца 2018 года», - отметил Сергей Михайлюков.
Заместитель директора Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Алексей АНДРОНОВ рассказал, что за девять месяцев 2018 года филиал выдал более 420 ипотечных кредитов на порядка 920 млн рублей.
«Жители Приморья стали с доверием относиться к жилищным кредитам. В Россельхозбанке специальные условия по ипотечному кредитованию предусмотрены для молодых семей, работников бюджетной сферы и для клиентов, которые получают зарплату на счет в Россельхозбанке или ранее успешно оформили кредит в нашем банке. Также успешно действует программа по рефинансированию ипотечных кредитов», - сказал банкир.
Первичка или вторичка
Эксперты отмечают, что большая часть жилья, приобретаемого с помощью ипотеки, приходится на вторичное жилье - свыше 65%, а вот спрос на первичное жилье постепенно сокращается.
«Все больше среди наших клиентов людей, готовых купить вторую квартиру или дом в ипотеку. Не смотря на то, что ипотека - это долгосрочный кредит, который может быть оформлен на 15-20 лет, однако по факту приморцы часто находят возможность досрочно рассчитаться с банком: в среднем за 7 лет. Что касается предпочтений в недвижимости, у клиентов Приморского филиала РСХБ по-прежнему остается востребованным жилье на вторичном рынке», - рассказал представитель Россельхозбанка.
В банке ВТБ другие тренды. «Доля квартир, приобретаемых в ипотеку на первичном рынке жилья, выросла до 20% против 17% за аналогичный период годом ранее», - отмечает Александр Вялков, добавляя, что в банке действуют промо-акции с ключевыми партнерами для приобретения как готового, так и строящегося жилья, с минимальным первоначальным взносом и по сниженным ставкам.
«Спрос на новостройки растет с 2015 года, увеличивая свою долю в выдачах. В крупных городах на вторичном рынке число ипотечных сделок достигает 40-50%, а на первичном рынке может доходить даже до 80%», - говорит Сергей Михайлюков.
Эксперты также отмечают, что помимо кредита на покупку строящейся квартиры у одобренного банком застройщика и программы приобретения квартиры на вторичном рынке, в последние месяцы стремительно растет число заявок по военной ипотеке, а также ипотеке с использованием материнского капитала.
На фото: Рост рынка обеспечили в том числе военные.
Фото из архива
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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