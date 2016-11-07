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Сбербанк приступил к выпуску карт национальной платёжной системы "МИР"
Клиентам доступны дебетовые карты «МИР Классическая» и «МИР Социальная». Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. Также Сбербанк предоставляет возможность получить зарплатную карту «МИР», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Картой можно рассчитываться за товары и услуги во многих торгово-сервисных предприятиях по всей России, оплачивать услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы, переводить денежные средства на банковские карты и др. Держателям карты МИР Сбербанка доступны возможности интернет-банка Сбербанк Онлайн, sms-сервиса «Мобильный банк», а также сервисы устройств самообслуживания Сбербанка. Также клиентам доступны операции снятия денежных средств в банкоматах и отделениях сторонних банков, принимающих к облуживанию карты «МИР». Пользуясь картой, можно копить бонусы программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и обменивать их на скидки в магазинах-партнёрах программы. Более подробно с условиями обслуживания карты можно ознакомиться на сайте Сбербанка.
На сегодняшний день Сбербанк обеспечил возможность приёма карт «МИР» в более 82 тысячах своих устройствах самообслуживания (100%) и в 500 тысячах своих торговых POS-терминалов по всей стране (почти 60% pos-терминалов Сбербанка). В начале 2017 года планируется обеспечить приём карт «МИР» во всех POS-терминалах Сбербанка, это позволит расплачиваться картой в большинстве торговых точек на территории России, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
«С сегодняшнего дня мы предложили всем желающим карты национальной платёжной системы «МИР», включая сотрудников бюджетной сферы и получателей социальных выплат, – сообщила управляющий директор – директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. – Сбербанк управляет крупнейшей в стране сетью устройств самообслуживания и POS-терминалов, поэтому мы в первую очередь сосредоточились на обеспечении работоспособности ПС МИР в своей инфраструктуре. Теперь, когда мы начали эмиссию карт «МИР», можно говорить о полном переходе Сбербанка к работе с этой платёжной системой».
«Сбербанк является крупнейшим розничным банком страны, поэтому наше партнерство – это стратегически важный шаг, открывающий новые возможности для развития ПС «Мир». В сентябре у нас стартовал первый этап сотрудничества – развертывание эквайринговой сети Сбербанка к приему платежных карт «Мир». В рекордно короткие сроки вся банкоматная сеть была подключена к приему и обслуживания карты «Мир». Сегодня начался второй этап нашего сотрудничества – эмиссия карт «Мир», который открывает для нас новые возможности по внедрению карты «Мир» в России» - отметил Заместитель генерального директора АО «НСПК» Сергей Бочкарев.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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