Молодость Сбербанка проверена временем

Собственное 170-летие крупнейший банк страны встречает действительно в новом формате, начиная от усовершенствованных современных офисов и универсальных банковских продуктов и заканчивая выстроенной этикой взаимоотношений между банком и клиентом.

Нацеленность на результат

Как заявила управляющий Приморским отделением №8635 Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА на пресс-конференции, посвященной 170-летию крупнейшего банка страны, которое банк отпразднует 12 ноября 2011 года, сегодня практически каждый житель России является клиентом Сбербанка - это огромное доверие и особая ответственность.

Приморское отделение Сбербанка встречает столь значимую дату также на подъеме - на 80% возросла прибыль банка по сравнению с прошлым годом (+1,57 млрд рублей, данные на 1 октября 2011 года), объемы кредитования частных лиц в Приморье выросли на 27% (+3,8 млрд рублей), предприятий и организаций - на 26% (+5,35 млрд рублей). В итоге доля Сбербанка на приморском рынке кредитования частных клиентов и представителей бизнеса составила в среднем более 30%. «Мы входим в первую десятку российских отделений Сбербанка по объему бизнеса и в первую пятерку - по темпам роста кредитного портфеля по физическим лицам», - отметила Ольга Долгова.

Кроме того, Сбербанк озвучил и среднюю сумму, которую получает бизнес Приморья в качестве кредитов: 3,5-4,5 млрд рублей - и это каждый месяц. Так, с начала 2011 года инвестиции в оборонно-промышленный комплекс составили 6 млрд рублей, в рыбную отрасль - 2,1 млрд рублей, в жилую недвижимость - 1,4 млрд рублей.

В преддверии саммита АТЭС во Владивостоке Сбербанк готов заявить, что кредитование строительной отрасли, в частности, подрядчиков ряда объектов эпохальных строек, идет нарастающими темпами. Среди них трасса Де Фриз - Седанка, трасса Международный Аэропорт - Владивосток, а также строительство очистных и отопительных систем аэропорта, рекультивация полигона бытовых отходов, реконструкция морского фасада Владивостока, строительство океанариума. Сегодня идет доработка проекта по финансированию компании, занимающейся строительством пятизвездочных отелей во Владивостоке.

Оценивая в целом ситуацию на банковском рынке, руководитель Приморского отделения констатировала, что 50,1% рынка вкладных операций в крае приходится на Сбербанк, т.е. каждый второй житель края доверил свои средства системообразующему банку страны. Приморцы хранят на депозитах Сбербанка почти 63 млрд рублей. Почти 40 тыс. зарплатных карт выпустил Сбербанк для приморцев в 2011 году, а всего зарплату на карты банка получают более 3100 предприятий нашего края. Кстати, уже в декабре нынешнего года Сбербанк приступает к реализации беспрецедентного проекта - создания кампусной карты для Дальневосточного федерального университета. Кампусная карта Сбербанка будет сочетать в себе функции традиционной банковской карты, пропуска в учебные аудитории, общежития, спортивные залы, читательского билета и т.д.

Сбербанк держит марку

Банк, имеющий 170-летнюю историю, продолжает динамично развиваться во всех направлениях, причем точное направление происходящих преобразований определяется ориентирами Стратегии развития банка до 2014 года. Итогом столь масштабной работы должно стать вхождение Сбербанка в пятерку крупнейших финансовых компаний мира.

«Это обстоятельство мотивирует нас, всех сотрудников Сбербанка, к напряженной и одновременно творческой работе. Благодаря технологии «Биржа идей» каждый специалист Сбербанка может внести свои предложения по усовершенствованию деятельности компании и после их успешной апробации получить денежное вознаграждение. В рамках проекта «Очередей.нет» мы уменьшаем время ожидания клиентов, и здесь перед нами стоит задача сократить максимальное время ожидания обслуживания до 15 минут. Внедрение системы электронной очереди, развитие дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг «Сбербанк ОнЛ@йн», банкоматы и платежные терминалы), автоматизация типовых банковских процессов, мотивация и обучение персонала в корпоративном университете Сбербанка способствуют повышению качества обслуживания и делают процесс взаимодействия с банком более удобным и современным», - отметила Ольга Долгова.

Особый подход к корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса (МСБ) - очередной шаг вперед в стратегии развития Сбербанка. Сегодня банк предлагает предпринимателям 25 банковских продуктов, в их числе нецелевой кредит «Доверие», который быстро доказал свою актуальность для предпринимательского сообщества. Скорринговая технология «Кредитная фабрика» позволяет получить положительный ответ на заявку в течение 48 часов. Правильность выбранной стратегии подтверждает статистика - 17 тыс. субъектов малого предпринимательства Приморья находится на расчетно-кассовом обслуживании в Сбербанке, а их кредитный портфель составляет 6 млрд рублей.

«Повсеместное открытие центров развития бизнеса Сбербанка в стране благотворно скажется на сотрудничестве банка с корпоративными клиентами и будет способствовать повышению финансовой грамотности наших предпринимателей», - отметила заместитель управляющего Приморским отделением № 8635 Сбербанка России Елена БАКЛАНОВА.

Уже в 2012 году благодаря реализации проекта «Бизнес-среда» в ходе мастер-классов в Центре развития бизнеса во Владивостоке клиенты смогут получить любую финансовую консультацию - рекомендации по пакетному обслуживанию в банке, составлению индивидуального бизнес-плана, диверсификации и расширению бизнеса. Сбербанк откроет перед предпринимателями целый «магазин возможностей». В перспективе - помощь (включая кредитование) бизнес-проектам на стадии start-up.

Респект от Сбербанка

Многие продукты, представленные Сбербанком в этом году, могут по праву считаться подарками от банка клиентам. На собственный юбилей Сбербанк подготовил сюрприз для самого продвинутого, молодого поколения - специальный «Респект от Сбербанка» получают все нынешние и потенциальные клиенты от 14 до 30 лет. Теперь кредитные карты и потребительский кредиты доступны с 18 лет. Самые юные пользователи услуг смогут завести собственную банковскую карту с молодежным дизайном и приобщиться к дистанционным банковским услугам.

«Кстати, на сегодняшний день в Приморье число установленных банкоматов достигло 315, платежных терминалов - 332. Так что уже 63% банковских операций наши клиенты получают дистанционно - оплачивают услуги ЖКХ и других организаций, переводят деньги с карты на карту, погашают кредиты и многое другое. Я рекомендую всем клиентам банка обратить пристальное внимание на систему интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн». Так, с 1 ноября 2011 года в ней можно дистанционно открывать вклады», - рассказал заместитель управляющего Приморским отделением №8635 Сбербанка России Алексей ЗАРУБИН.

Успехи в розничном направлении Сбербанк связывает и с выходом на рынок ряда новых программ. Автолюбителей банк порадовал специальной акцией по автокредиту, процентные ставки по которому стартуют от 8,7% годовых. Приуроченный к 170-летию Сбербанка вклад «Юбилейный» с повышенной ставкой стал драйвером роста среди депозитных программ банка. Буквально на днях поступили в продажу юбилейные золотые и серебряные монеты с символикой 170-летия. С 12 ноября 2011 года стартует уникальная программа лояльности клиентов банка, которую представит лично президент Сбербанка Герман ГРЕФ на торжественной церемонии празднования 170-летия Сбербанка в Москве.

Сбербанк: новые горизонты

По мнению Ольги Долговой, Сбербанк в Приморье ставит перед собой реальные задачи. «Мы понимаем, что по мере расширения своего присутствия должны предоставлять все более качественные и доступные услуги. Так, до конца 2011 года Сбербанк распахнет двери 11 офисов в новом формате. Будет закончено строительство главного офиса Сбербанка во Владивостоке на ул. Фонтанной. В 2012 году Сбербанк планирует открыть 48 дополнительных офисов в Приморье, ряд из которых мы расположим и усовершенствуем на «красной линии» следования гостей саммита АТЭС, будет увеличено количество банковских офисов в центре Владивостока. Я рада, что наши усилия по преобразованию работы всей системы такого глобального банковского учреждения, как Сбербанк, уже дают результаты - как количественные, так и качественные. Юбилей Сбербанка - это прежде всего праздник для наших клиентов, которых я сердечно благодарю за плодотворное сотрудничество», - подчеркнула Ольга Долгова.