Банки готовы к поддержке новых проектов

ВЭФ открывает перед кредитными организациями широкие возможности для реализации взаимовыгодного сотрудничества с компаниями

Сегодня Приморье, безусловно, оказалось отправным сосредоточием бизнес-идей и прожектов. Поэтому внимание финансовых структур к планам развития бизнеса целого региона более чем закономерно. Заинтересованы ли банки в поддержке резидентов свободного порта и территорий опережающего развития (ТОР) и каким образом изменился инвестиционный климат в Приморье, Деловая газета «Золотой Рог» узнала из первых уст.

Резидентами свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР) в совокупности уже стали более 300 предприятий на общую сумму капиталовложений более 400 млрд рублей.

Продолжается работа по встраиванию малого и среднего бизнеса в новые проекты. Так, на сопровождении у Инвестиционного агентства Приморского края находятся на разных стадиях реализации более 150 различных проектов. Все они перспективны, многие из них вскоре станут частью новой экономики Приморья.

Профессиональная площадка

«Для Росбанка ВЭФ-2017 является большой профессиональной площадкой делового общения с текущими и потенциальными клиентами для обсуждения интересных проектов. Уверен, что ВЭФ открывает перед нами широкие возможности для реализации взаимовыгодного сотрудничества с компаниями, которые выходят на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. А наш банк окажется интересен потенциальным и нынешним клиентам уже потому, что обладает широкой региональной сетью, так как присутствуем во всех федеральных округах страны. Причем Росбанк – единственный банк, присутствующий на Дальнем Востоке, который является частью международной финансовой группы и входит в число 10 системно значимых кредитных организаций страны», - отмечает первый заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate & Investment Banking Илья ПОЛЯКОВ.

Заместитель управляющего Дальневосточным филиалом банка «Интеза» Алексей НОВОЖЕЕВ подчеркивает, что в целом развитие Дальнего Востока, который обладает значительным экономическим и геополитическим потенциалом, является ключевым фактором для успешной интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион.

По словам председателя правления банка «Восточный» Алексея КОРДИЧЕВА, ВЭФ позволяет банку познакомиться со значимыми проектами, которые предусматривают государственно-частное партнерство и не только приносят очевидную коммерческую выгоду, но и выполняют важные социальные функции. «Но в первом ряду все, что связано с финансовой сферой (fintech), поскольку банк «Восточный» стремится идти в ногу со временем и даже опережать наших конкурентов», - замечает руководитель банка.

И в данном контексте ВЭФ становится платформой, где подводят итоги взаимодействия с государственными институтами поддержки и планируют подписание новых соглашений.

По словам Ильи Полякова, в 2017 году Росбанк и Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья подписали соглашение, которое позволило обеспечить льготное фондирование проектов со стороны этого государственного института. Соглашение с Министерством сельского хозяйства России, в рамках которого Росбанк стал уполномоченным банком по реализации программы льготного финансирования предприятий агропромышленного комплекса (АПК), позволило заключить первый кредитный договор с компанией «Амурагроцентр».

Резидентов поддержат

Эксперты банковской сферы констатируют: наметилась явная тенденция на выравнивание экономики.

«Мы видим общее развитие региона в целом: видим, что в регион постепенно приходят инвестиции, новые идеи. Этому способствуют активное увеличение числа резидентов территорий опережающего развития и cвободного порта Владивосток. Особенно впечатляет резко возросшее число китайских, японских и корейских компаний, реализующих свои проекты на Дальнем Востоке и, что особенно важно, в таких приоритетных для региона отраслях, как сельское хозяйство, развитие марикультуры, туристический и гостиничный бизнес. Российский Дальний Восток становится привлекательным для иностранных инвесторов. Также стоит отметить удачный старт программы «Дальневосточный гектар», позволивший реализовать многим людям мечту о бизнесе на своей земле», - говорит Алексей Кордичев.

Глава «Восточного» отмечает, что клиенты банка вне зависимости от того, являются они резидентами ТОР и свободного порта или нет, могут рассчитывать на удобное расчетно-кассовое обслуживание и быструю выдачу банковских гарантий для выполнения работ и оказания услуг по результатам госзакупок. Закупки государственных и муниципальных органов власти являются важным источником стимулирования инновационных разработок, поэтому в данной сфере банк оказывает бизнесу широкую поддержку.

«В клиентском портфеле Дальневосточного филиала Росбанка уже сегодня представлены резиденты ТОР и СВП, которые активно пользуются нашими услугами. И банк готов участвовать в других проектах по кредитованию. В этом направлении мы фокусируемся на работе с клиентами с высоким кредитным качеством и приемлемым уровнем рисков по проекту. Росбанк, как активный участник российского валютного рынка, реализует различные услуги, в том числе по хеджированию, применяя лучшие практики международной финансовой группы «Сосьете Женераль» (Societe Generale). Отдельно хотелось бы отметить направление торгового финансирования, демонстрирующее уверенный рост в последние годы, даже несмотря непростую экономическую ситуацию», - говорит Илья Поляков.

Бункеровщики оживились

По словам Алексея Новожеева, в этом году видно выравнивание ситуации в тех отраслях, где наблюдался спад в 2015-ом и первой половине 2016 года. Так, восстановить свои позиции смогли компании, занимающиеся бункеровочной деятельностью, транспортировкой и оптовой реализацией нефтепродуктов. Снижение ставок по ипотеке придало новый импульс жилищному строительству. Можно наблюдать и дальнейшую переориентацию деятельности компаний на российский рынок. Ярким примером здесь является, например, рыбная отрасль.

«Учитывая специфику региона, многие компании Дальнего Востока ориентированы на экспорт, соответственно им станут интересны продукты банка «Интеза» по валютному инвестиционному финансированию. Оно позволяет, не отвлекая оборотные средства, производить капитальные приобретения, обновлять флот и парк спецтехники. В настоящее время мы работаем с инвестиционными проектами на общую сумму более миллиарда рублей», - поясняет представитель банка «Интеза».

«В текущем году мы наблюдаем увеличение спроса на финансирование инвестиционных проектов со стороны субъектов крупного и среднего бизнеса. Наряду с традиционными для региона отраслями, требующими капитальных вложений (горнодобывающая отрасль, рыбный комплекс), наблюдается увеличение инвестиционной активности и в других направлениях, в частности в такой неспецифичной для Дальнего Востока отрасли, как сельское хозяйство. Это, безусловно, является фактором, отражающим рост уверенности бизнеса в завтрашнем дне и готовность вкладывать деньги и силы в развитие региона. С другой стороны, инвестиционная стадия развития в регионе отражает высокий уровень кредитной нагрузки соответствующих компаний, что, в свою очередь, требует более тщательного анализа», - заключает Илья Поляков.

Яна МАЛЬЦЕВА.