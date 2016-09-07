Уникальное финансирование с Россельхозбанком

Финансовая поддержка Россельхозбанка позволила приморским предприятиям малого и среднего бизнеса, приняв участие в инвестиционных проектах, увеличить объемы производства основных потребительских продуктов.

Об основных направлениях работы Приморского филиала и его векторах развития в нашем крае рассказывает Инга КЛОКОВА, директор Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

- Инга Гайнулловна, несмотря на то что Россельхозбанк позиционирует себя как универсальная кредитная организация, основной вашей деятельностью является поддержка агропромышленного сектора экономики. Каких результатов достигли в этом направлении?

- Россельхозбанк был создан именно для обеспечения стабильного роста предприятий АПК. В условиях существующего ограничения внешних рынков Приморский филиал АО «Россельхозбанк» в полном объеме выполнил поставленные государством задачи по финансированию ключевой отрасли российской экономики - сельского хозяйства.

С момента создания Приморский региональный филиал банка направил в агропромышленный комплекс нашего края более 32 млрд руб. В 2016 году Россельхозбанк предоставил корпоративным клиентам сферы АПК кредитов более чем в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе увеличив объем кредитной поддержки на проведение сезонно-полевых работ в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года.

- Проблема получения кредита для развития производства актуальна для приморских предприятий. Какова политика Россельхозбанка?

- Политика регионального филиала Россельхозбанка в области кредитования гибкая и консервативная одновременно. Гибкость проявляется в индивидуальном подходе к каждому клиенту и его потребностям, в разработке «под ключ» схем кредитования клиента, исходя из его потребностей. Консервативность подхода заключается в системе управления рисками, тщательной проработке условий кредитования, обеспечения и юридического сопровождения. Банк готов оказать необходимую финансовую помощь предприятиям всех форм собственности любого размера, различных отраслей.

Политика Банка подкреплена выгодными процентными ставками, широким набором целей, длительными сроками финансирования, возможностями осуществления стартапов и гринфилдов, субсидированием от государства в рамках госпрограмм - вот лишь некоторые преимущества для наших клиентов.

- Каким образом Россельхозбанк совместно с государством осуществляет развитие кредитования малого бизнеса?

- В настоящее время заинтересованность в развитии малого бизнеса ощущается так, как никогда ранее. Именно поэтому, Россельхозбанк участвует в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с Банком России. В рамках этой программы Россельхозбанк под поручительство Корпорации МСП получает кредиты по ставке 6,5% годовых. В свою очередь, наш банк выдает займы конечным заемщикам по ставке 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% - для среднего. Суммы кредитов варьируются от 50 млн до 1 млрд руб., эти средства должны быть направлены на приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых проектов, а также на пополнение оборотного капитала.

Также сотрудничество Россельхозбанка с использованием независимой гарантии Корпорации МСП дает возможность представителям бизнеса получить финансирование и развивать свой бизнес при отсутствии залогового обеспечения и т.д.

Стоит отдельно сказать о помощи молодым бизнесменам. Россельхозбанк оказывает такую поддержку в рамках целевой программы Минсельхоза «Поддержка начинающих фермеров». Аграрию в данном случае необходимо располагать собственными средствами в объеме не менее 10% от размера гранта. Но главное - фермер должен быть зарегистрирован на территории Приморья индивидуальным предпринимателем - главой КФХ - не ранее чем за 24 месяца до дня подачи заявки.

При кредитовании на текущие и инвестиционные цели осуществляется государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей за счет субсидирования процентной ставки по кредитам. Как видите, наш банк обладает множеством инструментов поддержки данного сегмента и предоставляет действительно уникальные условия финансирования, в том числе микробизнесу.

- Инга Гайнулловна, какие проекты были реализованы с участием Приморского филиала Россельхозбанка за последнее время?

- Приоритетным направлением деятельности Россельхозбанка в целом и филиала в частности является финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса. Приморский филиал активно поддерживает проекты в различных отраслях экономики, которые дают положительный экономический и социальный эффекты для региона.

Так, при кредитной поддержке Россельхозбанка модернизирован и успешно развивается Спасский консервный завод, известный своей продукцией далеко за пределами Приморского края. Что, в свою очередь, позволило предоставить дополнительные рабочие места в Спасском районе. Сегодня Приморский филиал финансирует инвестиционный проект ГК «Мерси Инвест Групп» - свиноводческий комплекс по выращиванию до 83 тысяч голов в год.

Россельхозбанк также является кредитным партнером группы компаний ХАПК «Грин Агро», которая построила крупные современные молочные животноводческие комплексы на 1800 голов молочного стада. В ближайших совместных планах строительство третьего животноводческого комплекса стоимостью более 2,9 млрд руб.

Выращивание овощей и зелени в закрытом грунте - одна из первостепенных задач, которые ставит аграриям правительство Российской Федерации в рамках работы по импортозамещению. При финансовой поддержке государства и кредитной - Приморского филиала Россельхозбанка, ФГУП «Дальневосточное» ввело в с. Суражевка в эксплуатацию 3 га теплиц нового поколения, а ООО «ДЭМ-Лазурное» - в г. Партизанске 1 га производственных площадей для выращивания овощей. В теплицах индивидуально к каждому растению подведены системы капельной подачи воды. Теплицы можно смело назвать инновационными. А для приморцев это - томаты, огурцы и зелень круглый год!

Являясь универсальным участником банковского рынка, филиал работает с организациями различных отраслей. Так, активно сотрудничая с ГК «Антей», имеющей за плечами 25-летнюю историю промысла, Приморский филиал Россельхозбанка помогает с финансированием затрат по приобретению долей квот в рамках участия в аукционах по добыче краба. ООО «Рыбзавод Большекаменский» с нашей помощью подготовилось к очередному производственному циклу, закупила сырье для своей хозяйственной деятельности.

С поддержкой Россельхозбанка группа компаний «Доброфлот» вернула в Приморский край крупнейшую в мире плавбазу «Всеволод Сибирцев».

Россельхозбанк активно участвует в девелоперских проектах края по строительству школ, совместно с группой компаний «Стройинвест», или по программе «ЖРС» - с компанией «ЮгСтрой».

- На что делает ставку Приморский филиал Россельхозбанка? Какие проекты вы считаете приоритетными?

- Благодаря принятию федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток на Дальнем Востоке открылись значительные перспективы для дополнительного импульса в развитии сельского хозяйства и производства продуктов питания не только для внутреннего рынка, но и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому, продолжая наращивать объемы кредитования АПК, Приморский филиал Россельхозбанка и дальше будет делать ставку на проекты, нацеленные на реализацию программы импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности России, что, в дальнейшем сможет способствовать продвижению российских продуктов и на зарубежные рынки.

Банк готов оказывать всестороннюю поддержку клиентам в разработке и финансировании проектов, создании современных высокоэффективных предприятий, позволяющих развивать социально-экономический потенциал региона.

Евгений ИТАРОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.

на фото: Директор Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Инга Клокова: «Россельхозбанк был создан именно для обеспечения стабильного роста предприятий АПК. В условиях существующего ограничения внешних рынков Приморский филиал АО «Россельхозбанк» в полном объеме выполнил поставленные государством задачи».