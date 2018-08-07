Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае

Глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Дмитрием СУХОВЕРХОВЫМ и новым управляющим Приморского отделения ПАО «Сбербанк» Сергеем РАДЮШКИНЫМ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Представляя нового управляющего Приморского отделения ПАО «Сбербанк», Дмитрий Суховерхов отметил его высокие профессиональные качества.

«Сергей Геннадьевич Радюшкин возглавлял работу с крупнейшими клиентами всего Дальневосточного банка, в том числе много занимался клиентами банка из Приморского края. Территория ему знакома, он дальневосточник, здесь родился, учился, работал, очень хорошие достижения на прошлых местах работы», - подчеркнул Дмитрий Суховерхов. Андрей Тарасенко обозначил важные для региона направления сотрудничества с банком - лизинг и регионизация крупного бизнеса, в частности, в агропромышленном комплексе.

«Сейчас в крае крупные агропроизводители расширяют производства, и ваша поддержка им очень нужна - подключайтесь», - обратился к банкирам глава Приморья.

Андрей Тарасенко затронул еще один важный для региона вопрос - необходимость увеличения числа банкоматов в населенных пунктах Приморья.

«В крае не хватает банкоматов, это большая проблема. Например, в Дальнегорске люди, работающие на крупных предприятиях, готовы уйти в другие банки, потому что по несколько дней не могут снять деньги с карты», - заострил внимание на проблемном вопросе глава Приморья.

Дмитрий Суховерхов заверил Андрея Тарасенко, что возьмет решение данной проблемы под личный контроль и лично доложит о результатах.

Отмечено также, что в настоящее время Сбербанк расширяет сеть терминалов по безналичному расчету - сейчас в крае их более 16,5 тысяч.

Председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» назвал Приморье самым важным регионом для Сбербанка на Дальнем Востоке. По его словам, в крае сосредоточены самые большие объемы бизнеса, и Сбербанк видит большой потенциал для роста.

Ранее Андрей Тарасенко провел встречу с руководством ПАО «Почта Банк», в ходе которой также обсуждался вопрос доступности финансовых услуг. Первый заместитель президента - председателя правления ПАО «Почта Банк» Георгий ГОРШКОВ сообщил, что предусмотрена альтернатива банкоматам. Теперь снять наличные или пополнить счет можно в почтовом отделении у оператора с помощью терминала, для этого достаточно иметь при себе только карту Почта Банка. Данный банк сегодня представлен в 21 малом населенном пункте Приморья. В планах организации - нарастить сеть именно в сельской местности.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.