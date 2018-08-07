www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Недвижимость
Распечатать

Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей

07 Августа 2018, 09:45 | Приморье

Почти 1,2 тысячи приморцев с начала года смогли снизить расходы по ипотеке с помощью краевого бюджета. На компенсации части процентов по ипотечным кредитам направили 68 миллионов рублей.

Эта мера социальной поддержки для новоселов появилась в Приморье в 2012 году. На выплату могут рассчитывать семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах, в том числе участники федеральной программы «Жилье для российской семьи»

«Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно краевому закону, сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллионов рублей», – информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

«В прошлом году на эту меру социальной поддержки мы израсходовали 97 миллионов рублей. В 2018 году увеличили расходы, предусмотрев более 133 миллионов рублей», – сообщила директор краевого департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, что сейчас в органах исполнительной власти региона проходит согласование программа «Доступная ипотека». Проект разработан по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко для того, чтобы обеспечить жильем врачей и учителей из всех муниципалитетов региона.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семьям в решении квартирного вопроса. По его словам, доступная ипотека для специалистов бюджетных отраслей обеспечит приток кадров в муниципальные школы и больницы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: кредит  проценты  кадры  недвижимость  школа  ипотека  деньги  финансирование  медицина  жилье  госпрограмма  больница  приморье  бюджет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru