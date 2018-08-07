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Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
Почти 1,2 тысячи приморцев с начала года смогли снизить расходы по ипотеке с помощью краевого бюджета. На компенсации части процентов по ипотечным кредитам направили 68 миллионов рублей.
Эта мера социальной поддержки для новоселов появилась в Приморье в 2012 году. На выплату могут рассчитывать семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах, в том числе участники федеральной программы «Жилье для российской семьи»
«Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно краевому закону, сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллионов рублей», – информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.
«В прошлом году на эту меру социальной поддержки мы израсходовали 97 миллионов рублей. В 2018 году увеличили расходы, предусмотрев более 133 миллионов рублей», – сообщила директор краевого департамента Лилия Лаврентьева.
Напомним, что сейчас в органах исполнительной власти региона проходит согласование программа «Доступная ипотека». Проект разработан по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко для того, чтобы обеспечить жильем врачей и учителей из всех муниципалитетов региона.
Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семьям в решении квартирного вопроса. По его словам, доступная ипотека для специалистов бюджетных отраслей обеспечит приток кадров в муниципальные школы и больницы.
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