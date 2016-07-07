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Материнский капитал выплачивают и наличными
25 тыс. рублей из материнского капитала можно получить в режиме он-лайн.
Подать заявление на единовременную выплату из средств материнского (семейного) капитала (МСК) в размере 25 000 рублей можно через сайт Пенсионного фонда России pfrf.ru, сообщает деловая газета "Золотой Рог". В личном посещении клиентской службы ПФР теперь нет необходимости. Лишь в строке адрес надо выбрать территориальный орган ПФР, который выдал сертификат на материнский капитал.
Подобная опция доступна владельцам сертификата, зарегистрированным на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР им достаточно использовать логин и пароль портала.
Как заметила Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, в заявлении на единовременную выплату необходимо указать серию и номер сертификата на материнский капитал, а также реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 000 рублей. Банковский счет должен принадлежать владельцу сертификата на МСК.
Подать заявление можно до 30 ноября 2016 года. В ОПФР напоминают, что право на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи – владельцы сертификата на МСК, которые не использовали всю его сумму.
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