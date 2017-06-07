В Приморском крае заметно вырос спрос на банковское потребительское кредитование

Снижение ключевой ставки Банка России подстегивает потребительское кредитование в ряде регионов страны, которые принято называть «недепрессивными». Так, на Дальнем Востоке, сообщает сайт Cbr.Ru, именно Приморье удерживает лидерские позиции объем выдачи кредитов наличными вырос в первом квартале 2017 года на 13%, по сравнению с показателями прошлого года. Средняя сумма таких кредитов находится в диапазоне 300-400 тыс. рублей на срок 3-4 года.

Одновременно процентные ставки, заявляемые банками в кредитных договорах, в конце марта нынешнего года на срок до года составили 20,37%, от года до трех лет - 17,64% (снижение к январю 2017 года примерно на два процентных пункта). Чем ниже сумма и короче срок, тем выше ставка.

Кредитование набирает обороты

Как отметил начальник управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ в эксклюзивном комментарии деловой газете «Золотой Рог», вполне возможно, что ключевая ставка в этом году будет снижена дважды, за счет рекордно низкого уровня инфляции в 4%. Однако подобные шаги не позволят уронить ставки по кредитам на беспрецедентно низкий уровень, поэтому ожидать европейских процентов в 2-3% годовых не стоит.

В соответствии с прогнозом Аналитического кредитного рейтингового агентства, прирост в необеспеченном потребительском кредитовании (кредиты наличными, POS-кредиты, кредитные карты) останется слабым - около 5-7%. С такой оценкой согласен директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей КРЕЙТОР, хотя банк планирует опередить наметившуюся динамику за счет роста спроса на кредитные карты и кредитования под залог недвижимости.

Начальник управления развития кредитных продуктов «Бинбанка» Вячеслав ШАЛАМОВ предполагает, что объемы выдачи потребительских кредитов в кредитной организации вырастут на 15%.

По словам управляющего операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, во всех регионах России банк намерен выдать около 1 трлн рублей кредитов. Вместе с тем уже за первый квартал 2017 года в Приморском крае банк выдал 1,4 млрд рублей кредитов наличными (+5% к аналогичному периоду 2016 года).

Начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ считает, что кредиты наличными будут востребованы всегда, а при сохранении относительной стабильности в экономике страны, в т.ч. курса национальной валюты и темпов инфляции, интерес населения к потребительскому кредитованию будет устойчивым. Так, в 2017 году банк зафиксировал спрос на продукт «кредиты наличными», на 25% превышающий показатели прошлого года.

За первые пять месяцев текущего года приморский филиал Россельхозбанка выдал розничным клиентам более полутора тысяч потребительских кредитов на общую сумму порядка 355 млн рублей. Что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредиты идут на ремонт и учебу

За общероссийской статистикой стоят вполне реальные предложения коммерческих банков на местах: сегодня они готовы выдавать на руки долгосрочные и объемные в денежном выражении кредиты. Хотя снижение процентных ставок пока не столь явно.

Александр Вялков рассказывает, что с апреля ВТБ24 снизил ставки по всей линейке кредитов наличными на 0,5 %. Например, кредит «Крупный», в рамках которого клиентам доступна сумма от 400 тыс. до 3 млн рублей (для зарплатных клиентов - до 5 млн рублей) на срок до пяти лет, предлагается по ставке 15,5-16% для зарплатных клиентов и по фиксированной ставке 16% - для розничных клиентов. Также банк изменил подход к программе рефинансирования: теперь для крупных сумм действует дисконт в размере 0,5 % от базовой ставки. «В Приморье наши клиенты рефинансируют, как правило, от одного до трех кредитов (рефинансировать можно до 6-ти потребительских кредитов одновременно. - Прим. авт.)», - дополняет Александр Вялков.

Вячеслав Тогобицкий обращает внимание на интересные предложения Дальневосточного банка в рамках акций, указывающих на четкую тенденцию снижения процентных ставок. Так, в настоящее время кредит в сумме до 3,5 млн рублей по программе «Кредит наличными» на срок от 6 до 60 месяцев с возможностью досрочного погашения задолженности можно оформить по ставкам от от 14,25%, а для партнеров и зарплатных клиентов банка действуют специальные предложения.

По оценке нашего собеседника, спрос на рефинансирование потребительских кредитов в свете падения процентных ставок будет лишь возрастать. В 2017 году подобные программы вызвали более чем двукратный рост обращений и выдач по сравнению с 2016 годом. Рефинансировать возможно потребительские кредиты, оформленные ранее как в стороннем банке, так и в ПАО «Дальневосточный банк».

Алексей Крейтор замечает, что продуктовая линейка Восточного банка предоставляет более чем широкие рамки для выбора сроков и сумм: от 13 месяцев до 20 лет, суммы от 15 тыс. рублей до 15 млн рублей. Столь высокий порог объясняется повышенным спросом на крупные кредиты под залог недвижимости. Ставки здесь - от 15%, а суммы достигают 15 млн рублей.

На рынок вновь выходят кредиты для отдельных возрастных и профессиональных категорий. В Бинбанке запустили программу кредитования для неработающих пенсионеров, получающих социальные выплаты на карту данной и сторонних кредитных организаций. Возраст заемщика на дату внесения последнего платежа по кредиту должен быть не выше 70 лет, тогда как максимальный срок кредита - 7 лет, а сумма - от 50 тыс. до двух миллионов рублей. В то же время для работников бюджетной сферы и военнослужащих в Приморском филиале Россельхозбанка действуют специальные условия для оформления потребительского кредита по сниженной процентной ставке от 11,5% на сумму от 10 тыс. до одного миллиона рублей.

В целом, по статистике кредитных организаций, клиенты оформляют кредиты, исходя из бытовых потребностей, необходимости сделать ремонт, оплаты обучения детей, приобретения мебели или техники. Потребительский кредит берут и для покупки автомобиля и жилья, которые по каким-либо причинам не подходят под автокредитование и ипотеку.

Яна МАЛЬЦЕВА.