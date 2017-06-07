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В Приморье наступает "МИР"
Этапы и сроки перехода на российскую национальную систему платежных карт «МИР» обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА. В мероприятии приняли участие представители краевых департаментов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда и коммерческих кредитных организаций.
По словам начальника Дальневосточного главного Управления Центрального банка Сергея БЕЛОВА, в Приморье уже создана вся необходимая инфраструктура для приема новых карт.
«Первыми на новую платежную систему перейдут работники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат. Выпуском карт занимаются 24 кредитных организации на территории региона. Большинство банкоматов уже принимают и обслуживают карты новой платежной системы», - отметил он.
Сложностей в использовании карты не возникнет - ее функционал аналогичен картам привычных платежных систем: Visa, MasterCard и другим.
На данный момент прорабатывается вопрос о возможности расплачиваться картой за пределами России, это станет возможным в случае выпуска кобейджинговых карт «МИР» совместно с общемировыми системами.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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