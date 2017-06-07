В Приморье наступает "МИР"

Этапы и сроки перехода на российскую национальную систему платежных карт «МИР» обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА. В мероприятии приняли участие представители краевых департаментов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда и коммерческих кредитных организаций.

По словам начальника Дальневосточного главного Управления Центрального банка Сергея БЕЛОВА, в Приморье уже создана вся необходимая инфраструктура для приема новых карт.

«Первыми на новую платежную систему перейдут работники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат. Выпуском карт занимаются 24 кредитных организации на территории региона. Большинство банкоматов уже принимают и обслуживают карты новой платежной системы», - отметил он.

Сложностей в использовании карты не возникнет - ее функционал аналогичен картам привычных платежных систем: Visa, MasterCard и другим.

На данный момент прорабатывается вопрос о возможности расплачиваться картой за пределами России, это станет возможным в случае выпуска кобейджинговых карт «МИР» совместно с общемировыми системами.

Евгений СИДОРОВ.