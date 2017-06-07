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Вкладчики распробовали накопительное страхование
В мае страховщики жизни завершают подсчет доходов от инвестирования резервов по накопительным полисам и объявляют застрахованным гражданам, на сколько за прошлый год смогли увеличить их накопления, пишет портал Banki.Ru. Речь идет о долгосрочных договорах накопительного страхования жизни (НСЖ) с единовременными либо периодическими взносами (на дожитие), которые, как правило, также предусматривают выплату крупной суммы в случае смерти застрахованного или потери им трудоспособности (рисковая составляющая).
По такому договору страховщики обязуются начислять доход на накопления. Он может включать гарантированную часть - обычно 3-4,5% годовых в рублях и 2-3% в валюте - и дополнительную, размер которой зависит от результатов инвестирования резервов страховщиком.
Итоговый инвестиционный доход для всех держателей полисов НСЖ независимо от года заключения договора одинаков; он объявляется раз в год (отдельно по каждой валюте), уточняет председатель комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим ЧЕРНИН.
Полных данных о доходности страховых накоплений за 2016 г. пока нет. Но некоторые крупные страховщики жизни согласились рассказать «Ведомостям», сколько смогли заработать, инвестируя резервы по накопительным договорам в прошлом году.
Инвестиционный доход по полисам этих компаний составил в среднем 7-10% в рублях и 4-6% в валюте. Так что рублевые полисы позволили их владельцам защитить вложения от инфляции (5,4% за 2016 г.), но не смогли опередить по доходности лучшие рублевые вклады в крупных банках. В них в начале 2016 г. лучшие ставки годовых вкладов на застрахованные суммы составляли 12% в рублях, 4% в долларах, 3,45% в евро.
Закон разрешает страховщикам (самостоятельно или с помощью профессиональных управляющих) инвестировать резервы по договорам НСЖ в облигации федерального займа без ограничений. До 40% резервов они могут вкладывать в муниципальные и региональные облигации, до 45% - в корпоративные долги, до 20% - в акции, до 60% - на депозиты, до 10% - в недвижимость.
Несмотря на то что пятая часть резервов может быть в акциях, страховые компании редко размещают резервы в рисковые активы. В основном выбираются государственные облигации и депозиты, констатирует гендиректор компании «PPF страхование жизни» Сергей ПЕРЕЛЫГИН. В частности, его компания инвестирует преимущественно в ОФЗ.
А вот в «ВТБ страхование жизни» 65% рублевых вложений приходится на депозиты, остальные - на облигации. По словам гендиректора компании Максима ПУШКАРЕВА, доходность этих финансовых инструментов примерно одинаковая. «Активы в долларах проинвестированы в депозиты и еврооблигации примерно в равных долях», - продолжает он.
«Эрго жизнь», которая получила годовой инвестдоход в размере 10,16% в рублях и 6,73% в валюте, разместила резервы несколько лет назад исключительно в длинные суверенные облигации России, Германии, Австрии и других стран Еврозоны с высокой доходностью как в рублях, так и в валюте, сообщил директор по инвестициям СК «Эрго» Владимир Шевцов.
Компания «Росгосстрах жизнь», заработавшая около 7,5% дохода в рублях в 2016 г., инвестировала резервы в достаточно надежные корпоративные облигации (с рейтингом ВВ-) и ОФЗ, сообщил представитель пресс-службы страховщика.
По признанию страховщиков, чаще всего они инвестируют рублевые резервы в ОФЗ с погашением в 2027 г., которые за 2016 г. принесли почти 17% годовых с учетом выплаченных купонов.
Владельцам полисов НСЖ стоит учитывать, что инвестиционный доход начисляется не на всю сумму внесенных ими средств, а лишь на часть: на взносы за вычетом платы за рисковое страхование (около 1% от страховой суммы по договору ежегодно) и расходов страховой компании на ведение дел. В них, в частности, входит агентская комиссия, которая сразу выплачивается продавцу, а ее размер может превышать 80% суммы первого взноса, предупреждает управляющий директор «Эксперт РА» Алексей ЯНИН.
В 2016 и 2017 гг. ставки рублевых вкладов постоянно снижались и сейчас не превышают 9% годовых. Это, а также неопределенность с судьбой пенсионных накоплений отчасти способствовали росту интереса населения к накопительным страховым продуктам, утверждают страховщики жизни. По их словам, уже в прошлом году граждане стали чаще покупать полисы НСЖ, а сборы по этим договорам - расти вдвое быстрее, чем прежде.
По оценке Чернина, рост сборов премии в сегменте продуктов накопительного страхования за 2016 г. превысил 30%. А крупные банки теперь продают гражданам накопительные страховые продукты даже несмотря на то, что клиенты могут предпочесть такой полис их вкладу.
Игорь ОРЛОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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