Земля в ипотеку

Покупка земли в ипотеку - на сегодня дело не простое. Сбербанк единственный предоставляет такую возможность в рамках ипотечных программ «Загородная недвижимость» и «Приобретение готового жилья». ВТБ24, Дальневосточный банк, Россельхозбанк готовы кредитовать клиентов, желающих оформить договор на покупку земельного участка с уже возведенным на нем жилым домом.

По словам начальника отдела оперативного управления продаж Приморского отделения Сбербанка России Ольги БЕЛЬТЮКОВОЙ, по программе «Загородная недвижимость» не требуется наличия возведенного строения на приобретаемом участке. За подобными кредитами в банк обращаются клиенты с различным уровнем достатка и с разными целями. Одни приобретают только землю, другие - земельный участок с домом для постоянного проживания, третьи – землю для возведения летнего домика и дачного отдыха. Как правило, земельный участок все-таки приобретают вместе с домом, иногда и для того, чтобы снести имеющееся строение и построить новое.

В данном случае потенциальным заемщикам надо помнить, что земельный участок не должен находиться в обременении. В то же время земля может быть не только в собственности продавца, но и в аренде – в этом случае оформляется залог права аренды. «Кстати, 20 мая этого года клиент Сбербанка получил кредит на сумму 7 700 000 руб. на покупку дома с земельным участком», - рассказала Ольга Бельтюкова.

Пресс-секретарь ВТБ24 по Дальневосточному федеральному округу Анна ЛЕТЯГИНА замечает, что банк выдает ипотечные кредиты на покупку жилого дома с расположенным под ним земельным участком, но не кредитует приобретение земельного участка для строительства дома.

«В кризис рынок загородной недвижимости значительно сжался, и спрос на эти объекты только возвращается к показателям 2008 г. Население вновь обращается в банки за кредитами на покупку загородной недвижимости. Мы предоставляем ипотечные кредиты на покупку загородных домов не только во Владивостоке, но и на территории всего Приморья. Стоимость сотки земли и квадратного метра дома по краю в разы отличается от уровня цен Владивостока. Средний кредит на покупку земельного участка и размещенного на нем жилого дома в нашем банке в Приморском крае составляет 1,5 млн рублей, срок кредита - 15 лет», - дополняет Анна Летягина.

Загородная недвижимость обладает определенной спецификой, для которой характерна высокая зависимость стоимости от индивидуальных особенностей объекта: места расположения, архитектуры, планировочных решений, инфраструктуры, окружения и пр. Эти и другие факторы находят отражение в более консервативных условиях ее кредитования по сравнению с кредитованием квартир. Так, в Россельхозбанке кредитование земельного участка предусматривает поручительство не менее 2-х физических лиц или одного юридического лица. В свою очередь банк не выставляет в качестве условия страхование земельного участка.

«Чтобы получить ипотечный кредит на покупку жилого дома и земельного участка в ВТБ24, оба объекта должны соответствовать ряду требований - располагаться на землях населенных пунктов с целевым использованием под индивидуальное жилищное строительство, а не на землях сельскохозяйственного или иного назначения. Участок не должен быть ограничен в пользовании, а дом на нем уже построен и оборудован необходимыми коммуникациями», - уточняет Анна Летягина.

В целом, большая часть коммерческих банков предоставит кредит на приобретение земли или дома и земельного участка под залог имеющегося жилья. «Нецелевой ипотечный кредит» постепенно становится открытием сезона-2011 на приморском рынке. Коммерческие банки уже вывели на рынок подобный продукт, либо в самое ближайшее время готовы его запустить. Нецелевой кредит обычно направляют не только на покупку земли, но и автомобилей, ремонт собственного жилья и т.д.