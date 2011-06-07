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Вкладчикам Востокбизнесбанка уже вернули более 130 млн рублей
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), в апреле признанный победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов на возмещение выплат клиентам Востокбизнесбанка, выплатил за месяц вкладчикам этого банка более 130 млн рублей страховых возмещений.
Как сообщила пресс-служба банка, 24% от этой суммы - средства, которые были размещены во вклады в АТБ.
Выплаты осуществляются с 27 апреля в 19-ти отделениях АТБ во Владивостоке, Хабаровске и Москве. В частности, выплаты клиентам по Приморскому краю составили порядка 123 млн рублей, общее число обращений - более 2 тыс. В подразделениях Хабаровского края выплаты страхового возмещения получили более 30 человек на сумму порядка 7 млн рублей. Московский филиал АТБ выплатил страховое возмещение на сумму более 600 тыс. рублей.
«Возмещение выплачивается в строгом соответствии с законом в течение трех рабочих дней со дня предоставления документов. Вкладчики могут подавать заявления о выплате в течение всего периода ликвидации банка», - отмечается в сообщении.
Агентство по страхованию вкладов зарезервировало на страховые возмещения клиентам Востокбизнесбанка 181 млн рублей.
Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк» 14 апреля 2011 года. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением Востокбизнесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, отмечается в сообщении.
Кроме того, ЦБ принял решение об отзыве лицензии из-за низкого уровня достаточности капитала Востокбизнесбанка - ниже 2%, снижения размера собственных средств ниже минимального значения, установленного ЦБ, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом «О Банке России».
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