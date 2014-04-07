В Приморье чаще всего спросом пользуются микрокредиты на суммы от 15 000 до 40 000

Рынок микрофинансирования выглядит стабильнее, чем валютный рынок, и ослабление курса рубля не затронет рынок микрофинансирования, уверены эксперты. При этом количество желающих оформить микрозайм продолжит расти и может достичь максимальных отметок за последние годы.

Несмотря на шаткость экономической системы, сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества желающих оформить микрозайм. Люди все чаще предпочитают микрокредиты длительным оформлениям займов в банках. По данным одного из лидеров рынка микрофинансирования компании «Отличные Наличные», чаще всего спросом пользуются микрокредиты на суммы от 15 000 до 40 000. А наибольшее количество одобрений получают клиенты, желающие занять менее 10 000 рублей.

«Влияние на сферу микрокредитования имеет лишь Центробанк. Поскольку мы работаем только с рублем, курс валют не затрагивает нашу работу. Это весьма положительный момент, ведь людям было бы гораздо сложнее возвращать займ в условиях постоянного удорожания валюты», - рассказал Евгений Леоненко, начальник регионального управления по г. Владивостоку компании «Отличные Наличные».

По прогнозам аналитиков, рынок будет расти из-за доступности данного вида кредитования. Людей привлекает быстрое решение о выдаче займа и отсутствие необходимости предоставлять большое количество документов. Ожидается, что в 2014 году рынок микрофинансирования в России по объему может достичь 104 млрд рублей. В прошлом году озвучивалась цифра почти в 90 млрд, а в 2012 — 48 млрд рублей.