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В Приморье чаще всего спросом пользуются микрокредиты на суммы от 15 000 до 40 000

07 Апреля 2014, 19:48 | Приморье
Рынок микрофинансирования выглядит стабильнее, чем валютный рынок, и ослабление курса рубля не затронет рынок микрофинансирования, уверены эксперты. При этом количество желающих оформить микрозайм продолжит расти и может достичь максимальных отметок за последние годы. 
 
Несмотря на шаткость экономической системы, сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества желающих оформить микрозайм. Люди все чаще предпочитают микрокредиты длительным оформлениям займов в банках. По данным одного из лидеров рынка микрофинансирования компании «Отличные Наличные», чаще всего спросом пользуются микрокредиты на суммы от 15 000 до 40 000. А наибольшее количество одобрений получают клиенты, желающие занять менее 10 000 рублей.
 
«Влияние на сферу микрокредитования имеет лишь Центробанк. Поскольку мы работаем только с рублем, курс валют не затрагивает нашу работу. Это весьма положительный момент, ведь людям было бы гораздо сложнее возвращать займ в условиях постоянного удорожания валюты», - рассказал Евгений Леоненко, начальник регионального управления по г. Владивостоку компании «Отличные Наличные».
 
По прогнозам аналитиков, рынок будет расти из-за доступности данного вида кредитования. Людей привлекает быстрое решение о выдаче займа и отсутствие необходимости предоставлять большое количество документов. Ожидается, что в 2014 году рынок микрофинансирования в России по объему может достичь 104 млрд рублей. В прошлом году озвучивалась цифра почти в 90 млрд, а в 2012 — 48 млрд рублей.
 
 
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Теги: микрокредит  финансы 






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