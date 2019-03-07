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В Приморье резко выросло число жалоб в Банк России

07 Марта 2019, 17:42 | Приморье

Регулятор принял на рассмотрение 304 обращений жителей Приморского края

В Приморском крае по итогам первого месяца 2019 года отмечен рост числа жалоб, направленных на рассмотрение в Центробанк. По сравнению с декабрём показатель увеличился на 16% до 304 обращений, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим МАКАРОВ отмечает, что в половине случаев жители Приморья обратились к регулятору с жалобами в отношении кредитных организаций. «Месяцем ранее их доля в общем объёме обращений находилась на уровне 30%, в то время как доля обращений на некредитные финансовые организации составляла 68%», - говорит он.

Среди 149 жалоб клиентов банков треть относится к вопросам потребительского кредитования. Приморцы заявляли о проблемах, связанных в том числе с погашением кредитов. В частности, с отказом банков в реструктуризации и рефинансировании задолженности. А так-же, с навязыванием дополнительных услуг при заключении договоров. Остальные жалобы относятся к вопросам ипотечного кредитования, банковских карт и банкоматов, расчётных и лицевых счетов.

На некредитные финансовые организации граждане подали 105 жалоб. Из них 53 — в отношении субъектов страхового дела. В данном сегменте превалирующее число жалоб относится к вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности: применение коэффициента бонус-малус, проблемы с электронными полисами ОСАГО, нарушение сроков выплаты страхового возмещения или отказ в его выплате.

Жители региона также направляют в адрес регулятора обращения, связанные с бюро кредитных историй, субъектами рынков микрофинансирования и ценных бумаг.

По итогам января на Приморский край пришлось 26% жалоб, поступивших на рассмотрение в Банк России с Дальнего Востока.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жалобы  Банк России 



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