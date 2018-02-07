Как заработать на тратах

В среднем кэшбэк от банковских карт приносит приморцам 3,5 тыс. рублей в месяц

За прошедший год приморцы оформили в банках несколько десятков банковских карт с функцией cash back и возможностью накопления миль на полеты в самолетах и путешествия в поездах. Эти карты могут являться как дебетовыми, так и кредитными, одновременно принося бонусы их обладателям. Хотя по наблюдениям банковских специалистов, дебетовые карты с милями и баллами оформляются примерно в два раза чаще, чем кредитные с аналогичными функциями.

Начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей ГРУДИНИН, рассказывая о количестве карт с функцией cash back, наличием миль и других бонусов, которые были выпущены в банке в прошлом году, называет цифру более 6 тыс.

Начальник департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Елена АРТЫШЕВА говорит о 700 тыс. кобрендовых карт «Семейная команда» различных категорий, от предоплаченных до премиальных. Они выпущены в рамках программы лояльности «Семейная команда» для розничной сети АЗС «Роснефть».

По мнению территориального руководителя по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка в Приморском крае Юрия СЛИЗКОВА, сегодня клиенты видят, где присутствует четкая выгода, относятся внимательно к своим тратам, отсюда логичный спрос на карту с функцией cash back. В Приморье клиенты банка оформили около 5 тыс. подобных карт.

За прошлый год в Приморском крае ВТБ выпустил 18,5 тыс. дебетовых и около 7 тыс. кредитных карт с бонусными категориями. «Пользователи более половины карт подключили программу лояльности «Путешествия», четверть - опцию cash-back, 20% - программу «Коллекция», говорит управляющий розничным бизнесом ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

«Живые» деньги

При всем разнообразии карт их владельцы не всегда понимают, как пользоваться бонусами. Собеседники Деловой газеты «Золотой Рог» делятся секретами таких карт и точками продаж, где можно воспользоваться широко рекламируемыми баллами. Как правило, кэшбэк на карту составляет 1% от покупки, в некоторых случаях процент возврата доходит до 10%.

Как правило, размер по кэшбэку ограничен. Так, у Примсоцбанка количество вознаграждения, которое можно собрать за месяц на карту равняется 5 тыс. рублей.

Директор территориального офиса Росбанка во Владивостоке Екатерина ЗИНЕНКО говорит, что максимальная сумма кэшбэка по «Сверхкарте» (одной из карт, выпускаемой по программе лояльности банка) может достигать 60 тыс. рублей в год.

Альфа-Банк, в зависимости от тарифного плана клиента (пакета услуг), по кэшбэку возвращает 2-5 тыс. рублей. «Некоторые клиенты ежемесячно возвращают себе по 5 тыс. рублей, это максимальный размер возврата в месяц за счет покупок. Но, в целом, по статистике средняя сумма составляет 1,5 тыс. рублей. Так как это реальные деньги, которые возвращающются на карту, клиенты Альфа-Банка тратят их на любые покупки, по своему усмотрению», - поясняет Юрий Слизков.

В банке «Восточный» отмечают, что на Дальнем Востоке большой популярностью пользуется бонусная программа «Карта Дальневосточника» с накопительной бонусной программой. Максимальная сумма выплаты накопленных баллов по данной программе - 50 тыс. рублей в год. средняя сумма выплаченных баллов среди клиентов, пользующих программой – 3500 рублей. «Карта путешественника» позволяет копить бонусные мили, и их количество банк не ограничивает: пока клиентский рекорд – 75000 миль (1 миля = 1 рубль).

Поступления каждый месяц

В Примсоцбанке кэшбэк и мили по картам начисляются по итогам предыдущего месяца, и воспользоваться ими уже можно в первой декаде следующего месяца.

Заместитель управляющего филиалом по розничной сети Дальневосточного филиала банка «Открытие» Максим ЛИТВИНОВ говорит, что для большинства карт cash back поступает не ранее следующего рабочего дня, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения операции. Есть карты, по которым установлена фиксированная дата возврата cash back – 5 число каждого месяца. По картам с начислением бонусных рублей/баллов» на бонусный счет определены фиксированные календарные даты - например, последний календарный день месяца или любая дата до 13 числа следующего за отчетным месяца.

Юрий Слизков обращает внимание на то, что кэш-бэк - это «живые» деньги, а не баллы. Смысл в том, что процент от потраченных денег ежемесячно будет возвращаться на счет хозяина карты: 10% вернется с покупки бензина на автозаправке, 5% - из кафе и ресторанов, 1% - от всех остальных приобретений.

При оплате товаров и услуг картой «Семейная команда» Дальневосточного банка на АЗС «Роснефть» возврат баллами может составлять до 8,8% от суммы потраченных денежных средств.

В банке «Восточный» возврат по кэшбэку установлен от 1% до 5% от покупки. Одновременно банк позволяет своим клиентам получать до 40% за онлайн-покупки в большом количестве интернет-магазинов.

Подсели на баллы

Баллы, начисляемые на карту, ряд экспертов называют эфемерными. В силу того, что перечень компаний, которые готовы принять такие бонусы в пересчете на рубли, в Приморье найти сложно. Как правило, банки предлагают услуги интернет-магазинов.

Так, в рамках действующей программы лояльности ВТБ клиенты покупают товары в компаниях-партнерах банка, в их перечень входят магазины, транспортные компании и ведущие интернет-площадки. За покупку по карте ВТБ в этих магазинах клиент получает дополнительные скидки до 9%.

Вполне реальными могут оказаться баллы от региональных банков. Так, держателям карт «Семейная команда» Дальневосточного банка в совокупности ежемесячно начисляется по несколько миллионов баллов. Курс 1 балла равен 1 рублю. Баллами, начисленными в рамках программы лояльности «Семейная команда», можно оплатить до 100% стоимости топлива и сопутствующих товаров и услуг на АЗС «Роснефть» и ТНК.

Андрей Грудинин рассказывает о партнерской программе «В плюсе с Примсоцбанком». В магазинах партнеров держатели банковских карт Примсоцбанка получают скидку на товары и услуги, в некоторых случаях приятный бонус составляет 10% от покупки. Только во Владивостоке таких магазинов, кафе, парикмахерских, автосалонов, аптек и других компаний - 158.

Мили - на билет

История кобрендовых карт с аэроперевозчиками уже более понятна, они приравнивают в среднем 50 рублей к одной миле. На рынке присутствуют и предложения 60-70 рублей за милю. В Приморье подобные программы с «Аэрофлотом» предлагают Альфа-Банк и банк «Открытие». Лишь один региональный банк - Примсоцбанк - наряду с «федералами» реализует совместную программу с авиакомпанией S7.

Разумеется, накопить заветные мили мало летающему человеку нелегко. Чтобы за год позволить себе перелет из Владивостока в Южно-Сахалинск, на Камчатку и обратно, необходимо приблизить свои траты по «мильной карте» к 60 тыс. рублей. Мили не сгорят, если хозяин карты будет совершать полет (не обязательно по милям) как минимум раз в два года.

В ВТБ, если клиент совершает расчеты по «Мультикарте» на сумму более 75 тыс. рублей в месяц, то за каждые 100 рублей ему будет начислено 4 мили или 4 балла по программе «Коллекция». За год количества накопленных миль будет достаточно для обмена на билеты Москва-Париж на двоих или приобретения в каталоге программы «Коллекция» iPhone SE.

КРОМЕ ТОГО

Вишенка на торт

В соцсетях и на форумах активно обсуждаются варианты, как превратить кэшбэк в источник пассивного дохода. Поскольку для получения, допустим, 10 тыс. рублей в месяц надо потратить до 1 млн рублей, возникает идея искусственно увеличить оборот по карте — например, совершить крупную покупку, а потом вернуть товар. Некоторые пользователи утверждают, что это работает.

Еще одна оригинальная схема - когда продавцы в магазинах или даже турагенты получают от клиента наличные, а потом оплачивают товар или услугу своей картой.

Но банки такие вещи отслеживают, и могут отказаться начислять деньги, а то и отозвать переведенный платеж. В крайнем случае кредитная организация может изменить условия обслуживания или приостановить операции по карте до выяснения обстоятельств. Более того, в условиях, как правило, прописан верхний порог на выплаты и даже максимальный кэшбэк оказывается не столь уж велик.

Для увеличения оборота есть и более простые «белые» способы — например, выпустить дополнительные карты для детей, тогда расход будет суммироваться и кэшбэк, соответственно, тоже. Можно завести несколько разных карт в разных банках, но тут, правда, возникает вопрос, окупится ли при этом их годовое обслуживание.

Еще одна сложность - постоянные изменения условий. Если за ними не следить, можно обнаружить, что вместо заправок вашу карту переключили на рестораны. Так что кэшбэк - скорее приятный бонус, вишенка на торте.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



