Приход нового собственника повысил рейтинг Дальневосточного банка

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов Дальневосточного банка с «B2» до «B3» со «стабильным» прогнозом. Базовая оценка кредитоспособности была повышена с «b3» до «b2», пишет Деловая газета "Золотой Рог"

Повышение рейтингов Дальневосточного банка отражает стабильные операционные показатели в сложных условиях: ему удавалось получать прибыль с 2014 года по первое полугодие 2016 года.

После смены собственника банка (летом он был продан компании «Регион Эссет Менеджмент», управляющей фондом долгосрочных прямых инвестиций «Ритм») возникли определенные опасения по поводу стратегии дальнейшего развития, однако, по мнению экспертов Moody’s, теперь банк сможет лучше реализовывать потенциал своего присутствия в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, «дочка» «Роснефти»), прежде владевший 100% обыкновенных акций Дальневосточного банка, 31 марта 2016 года окончательно вышел из капитала Дальневосточного банка. Владельцем 70,635% акций банка тогда же стала входящая в ГК «Регион» компания «Регион Эссет Менеджмент». Сейчас она довела долю в уставном капитале до 99,4628% (100% обыкновенных акций).