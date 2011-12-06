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В Приморье прошла неделя финансовой грамотности
Выездные мероприятия, состоявшиеся в рамках Второй недели финансовой грамотности в крае, охватили практически все крупные города Приморского края - Владивосток, Находку, Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Артём, Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, поселок рыбаков Преображение, а также таежный поселок Лазо.
В рамках Неделя финансовой грамотности были подведены промежуточные итоги финансового конкурса среди молодежи, который прошел при поддержке департамента образования и науки администрации Приморского края. Первый этап конкурса прошел в муниципальных образованиях края, второй этап - краевой - проходил в октябре - ноябре. Сейчас идет голосование и ознакомление членами жюри с конкурсными работами.
Всего в конкурсе приняло участие 128 школьников, студентов училищ, лицеев и высших учебных заведений из 15 муниципальных образований края. Конкурс проводился в двух номинациях - сочинение и эссе. Ребятам были предложены на выбор 12 тем. Среди них такие, как «Финансовые мошенники и как с ними бороться», «Как не попасть в кредитное рабство», «Как обеспечить себе хорошую пенсию с помощью финансовых инструментов», «Почему люди должны платить налоги», «Как я буду зарабатывать деньги, когда стану взрослым», «Финансовый рынок моего городка (района): проблемы и решения» и другие. Все конкурсные работы, ознакомиться с которыми может любой желающий, размещены на сайте www.expovlad.ru в разделе «Конкурсы».
Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".
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