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Бесплатные семинары для бизнеса в ноябре проводит Сбербанк в Приморье
В ноябре предпринимателей Приморского края ждет неделя малого бизнеса и программа мероприятий в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка.
На базе ЦРБ Сбербанка во Владивостоке по ул. Фонтанная, 18 ежедневно с 09:00 до 17:00 работает многофункциональный центр Приморского края. В это время предприниматели региона могут получить полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности.
С 13 ноября стартует вебинар Российского форума маркетинга о наиболее актуальных темах и инструментах для бизнеса. Помимо этого в Центрах развития бизнеса пройдут семинары на темы партизанского маркетинга, брендинга компаний, маркетинга без бюджета и психологических основах эффективной рекламы, которая продает.
Ряд мероприятий в ноябре будет посвящен теме создания бизнес-плана, аудиту процессов продаж, маржинальному анализу и бюджетному планированию. Семинары проведут ведущие бизнес-тренеры и консультанты.
Подробнее об участии в мероприятиях можно узнать в Управлении продаж малому бизнесу Приморского отделения Сбербанка по тел.: (423) 242-18-94.
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Если желаешь процветанию своего бизнеса, то пополнение знаний в этой сфере всегда будут кстати, тем более семинары доступны для любого, как я понимаю, поэтому решено, я участвую.