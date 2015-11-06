Бесплатные семинары для бизнеса в ноябре проводит Сбербанк в Приморье

В ноябре предпринимателей Приморского края ждет неделя малого бизнеса и программа мероприятий в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка.

На базе ЦРБ Сбербанка во Владивостоке по ул. Фонтанная, 18 ежедневно с 09:00 до 17:00 работает многофункциональный центр Приморского края. В это время предприниматели региона могут получить полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности.

С 13 ноября стартует вебинар Российского форума маркетинга о наиболее актуальных темах и инструментах для бизнеса. Помимо этого в Центрах развития бизнеса пройдут семинары на темы партизанского маркетинга, брендинга компаний, маркетинга без бюджета и психологических основах эффективной рекламы, которая продает.

Ряд мероприятий в ноябре будет посвящен теме создания бизнес-плана, аудиту процессов продаж, маржинальному анализу и бюджетному планированию. Семинары проведут ведущие бизнес-тренеры и консультанты.

Подробнее об участии в мероприятиях можно узнать в Управлении продаж малому бизнесу Приморского отделения Сбербанка по тел.: (423) 242-18-94.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.