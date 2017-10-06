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В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2018 году будет увеличен до 9 151 рубля, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Решение поддержать социально-значимый законопроект принято на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан. Размер прожиточного минимума пенсионеров используется при установлении социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, имеющим низкий доход. Разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. В среднем ее размер составляет 2246 рублей.
Как рассказала директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, в начале года планировалось направить на региональную доплату 960 миллионов рублей федеральных средств и почти 673 миллионов краевых. Этих средств оказалось недостаточно, поэтому обратились в Правительство РФ с просьбой выделить дополнительные средства. «Согласно распоряжению Кабмина, нам выделили 141,43 миллиона рублей. Эти средства позволят в полном объеме выполнить обязательства по выплате доплат к пенсиям», – комментирует она. Глава ведомства информирует, что в расчет размера прожиточного минимума пенсионеров заложен индекс потребительских цен, установленный на 2018 год. Всего на эту меру социальной поддержки потребуется около двух миллиардов рублей из консолидированного бюджета, почти 750 из которых – средства краевого бюджета.
Депутаты поддержали необходимость рассмотрения законопроекта на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края одновременно в трех чтениях.
Напомним, в Приморье около 66,5 тысяч получателей региональной доплаты к пенсии. В списке получателей не только пенсионеры по возрасту. Это дети, получающие пенсию по потере кормильца, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.
По словам и.о. вице-губернатора Павла Серебрякова, в вопросах материальной поддержки граждан, особенно почтенного возраста, важно работать адресно. «Государство выделяет значительные средства на поддержку пожилых приморцев. Задача каждого сотрудника органов социальной защиты в том, чтобы все социальные выплаты доходили до пенсионеров вовремя и в полном объеме», – подчеркивает он.
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