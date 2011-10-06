Банк Интеза повысил процентные ставки для приморских "юриков" и "физиков"

Банк Интеза повысил процентные ставки по срочным вкладам, минимальным и среднедневным остаткам на расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по вкладам физических лиц.

Процентные ставки по депозитам для физических лиц возросли в среднем на 1%. Например, максимальная процентная ставка предусмотрена по вкладу "Максимум роста" — 9,25% годовых в рублях и 4,6% в валюте. По накопительным программам банка "Мечты сбываются" и "Римские каникулы" ставка увеличена с 7 до 7,75%.

Для клиентов–предприятий малого и среднего бизнеса Банк Интеза предлагает повышенные процентные ставки по всем видам депозитов, а также по остаткам на расчетных счетах, для которых предлагаются схемы начисления процентов "Минимальный остаток" или "Среднедневной остаток". Величина процентных ставок зависит от суммы и сроков размещения денежных средств.