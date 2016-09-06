В районах, пострадавших от наводнения, пенсии будут выплачены вовремя

В Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском и Лазовском районах 9 сентября будет осуществлена досрочная выплата пенсий через кредитные учреждения. Утраченные документы помогут восстановить.

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю информирует жителей края, что все выплатные документы, в том числе и в районы, пострадавшие от стихии, краевым Отделением для получения сентябрьских пенсий были вовремя сформированы и переданы в Управление федеральной почтовой службы по Приморскому краю – филиал ФГПУ "Почта России". Финансирование пенсий произведено в полном объеме, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В районах и городах края, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, выплата пенсий и социальных выплат осуществляется Почтой России досрочно при условии возможности проезда автотранспорта. Отделение ПФР по Приморскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи ведет ежедневный мониторинг доставки пенсий в пострадавшие районы. В Кавалеровском и Дальнереченском районах Почта России работает совместно с МЧС. В наиболее пострадавших Тернейском и Лазовском районах пенсии будут выплачены при первой возможности, в том числе и досрочно, ранее установленного графика. Выплата пенсий через кредитные учреждения будет производиться в обычном порядке, за исключением 5 городов и районов. В Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском и Лазовском районах 9 сентября будет осуществлена досрочная выплата пенсий через кредитные учреждения.

В настоящее время специалисты Пенсионного фонда уточняют списки пенсионеров, проживающих в пунктах временного размещения граждан, пенсия им будет выплачена по месту фактического нахождения. Просьба ко всем эвакуированным пенсионерам, кто, покинув свои дома, поселился временно у родственников или знакомых, но не оставил контактных телефонов и адресов, где их можно найти, сообщить по телефону горячей линии Отделения ПФР по Приморскому краю 8 (423) 24 98 600 о своем месторасположении и о том, где им удобно получить свою пенсию.

По словам Лидии СМЫЧЕНКО, руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, в настоящее время все территориальные органы ПФР края ведут прием граждан в обычном режиме. Кроме того, для удобства граждан организована работа выездной клиентской службы в населенные пункты, пострадавшие от наводнения, для проведения консультаций по вопросам пенсионного обеспечения, восстановления утраченных документов, СНИЛС, справок, подтверждающих размеры пенсий и право на льготы. При необходимости будет организована работа по выдаче дубликатов и копий утраченных документов, включая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, запросу необходимых сведений.

Номера "горячих телефонов" в территориальных учреждениях ПФР Приморского края:

Анучинский район - 8 (42 362) 9 17 61%

Дальнегорский ГО - 8 (42 373) 3 27 04;

Дальнереченский ГО - 8 (42 356) 2-53-73;

Кавалеровский район – 8 (42 375) 9 47 70;

Красноармейский район –8 (42 359) 2 16 98;

Лазовский район –8 (42377) 2 01 71;

Михайловский район –8 (42 346) 2 55 17;

Ольгинский район-8 (42 376) 9 24 80;

Партизанский район-8 (42 365) 2 25 18;

Тернейский район –8 (42 374) 3 13 16;

Уссурийский ГО - 8 (4234) 315 110;

Хасанский район –8 (42 331) 4 96 76;

Чугуевский район –8 (42 372) 2 19 76;

Шкотовский район- 8(42335) 3-52-21;

Яковлевский район -8 (42371) 9 74 26;

Горячая линия Почты России по доставке пенсий, социальных выплат и почтового обмена в пострадавших районах Приморского края - 8-924-320-90-80 (звонок бесплатный).

Справки об услугах Почты России, порядке и месте их оказания можно получить по телефонам справочных служб почтамтов:

• Артемовский почтамт тел. 8 (42337) 4-77-58;

• Арсеньевский почтамт:

- Анучинский, Яковлевский районы тел. 8(42361) 3-36-66;

- Чугуевский район тел. 8(42372) 2-13-59;

Владивостокский почтамт тел. 8-(423) 240-09-09;

Дальнереченский почтамт тел. 8(42356) 3-43-93;

• Кавалеровский почтамт:

- Дальнегорский, Тернейский районы тел. 8(42373) 3-32-50;

- Кавалеровский, Ольгинский районы тел. 8(42375) 9-24-52;

• Находкинский почтамт тел. 8(4236) 65-76-94;

• Пограничный почтамт тел. 8(42345) 2-36-20;

• Спасский почтамт:

- Спасский, Черниговский, Кировский районы тел. 8(42352) 2-21-76;

• Лесозаводский район тел. 8(42355) 2-32-56;

• Уссурийский почтамт тел. 8(4234) 32-03-56, 32-06-44.