За уникальными услугами бизнес идет в Сбербанк

Приморский Сбербанк подвел итоги работы корпоративного блока

Итоги работы корпоративного блока Приморского отделения Сбербанка в первом полугодии 2013 года подвели на пресс-конференции во Владивостоке. Так, рост по привлечению средств предприятий Приморского края составил 22% относительно начала года. Остаток средств по расчетным счетам компаний Приморского края в Сбербанке приблизился к 17 млрд рублей, а это четверть рынка всех средств, аккумулированных на расчетных счетах в Приморском крае.

На сегодняшний день клиентами Приморского отделения Сбербанка являются 22,6 тыс. юридических лиц, что на 3 тыс. больше по сравнению с показателями прошлого года. Кредитный портфель банка по данным на 1 июля 2013 года превысил 36 млрд рублей, что составляет 25,4% рынка Приморского края. По словам заместителя управляющего Приморским отделением ОАО «Сбербанк России», куратора корпоративного блока Елены БАКЛАНОВОЙ, 97% корпоративных клиентов банка составляют субъекты малого предпринимательства, а общий портфель по данной категории уже превысил 7,3 млрд рублей.

«Базовыми услугами, которые на сегодняшний день предоставляются на рынке для корпоративных клиентов, являются расчетно-кассовое обслуживание и кредитование, - отметила Елена Бакланова. - По данным направлениям мы демонстрируем уверенный рост. Кроме того, финансовые ресурсы банка позволяют ему участвовать в долгосрочных инвестиционных проектах, что банк и делает. В целом на сегодняшний день мы обслуживаем инвестиционные проекты в сумме около 9,5 млрд рублей. Ярким примером таких проектов является финансирование строительства животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада, конечной целью которого является создание полного цикла производства и реализации молочной продукции. Общая сумма финансирования банка в виде кредитной линии составит 1,5 млрд рублей».

Охвачена ведущим банком страны и традиционная для края рыбодобывающая отрасль. Приморское отделение банка сотрудничает со всеми крупными предприятиями рыбной отрасли: Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР), Преображенская база тралового флота (ПБТФ). В основном предприятия запрашивают средства на подготовку к путине, выплату заработных плат и т.д. Елена Бакланова отметила, что в удовлетворении текущих потребностей данного сегмента проблем не возникает. Однако в настоящий момент многие предприятия отрасли нуждаются в постройке новых судов, на что требуются длинные деньги.

«Например, в прошлом году мы финансировали ПБТФ в части построения судна на украинских верфях, - рассказала Елена Бакланова. - Сейчас это самый новый рыболовецкий траулер на Дальнем Востоке, который уже ходит в путину и окупает затраченные средства с лихвой. С нашей дочерней компанией «Сбербанк Лизинг» мы прорабатывали большой проект по постройке судна за границей, и в настоящий момент у нас уже есть решение по постройке нового крупного судна через лизинговую компанию. К реализации проекта мы еще не приступили, но тем не менее работа проведена, решение есть и схема уже отработана».

Широкая линейка продуктов и услуг для малого бизнеса в Сбербанке с завидной частотой пополняется новыми, зачастую уникальными, предложениями. Так, запущенный в прошлом году кредит «Бизнес-Старт» дает возможность получить финансирование заемщикам без опыта предпринимательской деятельности, но стремящимся к открытию собственного дела. И одним финансированием тут дело не ограничивается: Сбербанк предоставляет начинающему предпринимателю готовую бизнес-модель (по франшизе), возможность обучения основам предпринимательства как посредством семинаров в Центрах развития бизнеса, так и в рамках доступа к инновационному порталу банка «Деловая среда». К слову, многофункциональный образовательный проект «Деловая среда» пользуется растущей популярностью среди предпринимателей Приморского края и насчитывает на сегодняшний день более тысячи пользователей из числа руководителей компаний.

К безусловным преимуществам Сбербанка относится собственная служба инкассации, а также уникальный продукт - «Автоматический сейф», который является отличной альтернативой традиционной инкассации для компаний с небольшой выручкой. Уже установлено 4 автоматических сейфа во Владивостоке и Артеме, что позволяет предпринимателям самостоятельно зачислять на свой счет выручку, передавая ее электронному инкассатору в любое удобное время.

Все больший функционал приобретает система интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», при помощи которой финансами своего предприятия управляют уже свыше 10 тыс. бизнесменов края. А созданная на базе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» уникальная услуга E-invoicing позволяет предпринимателям максимально избавить себя от привычных и не всегда удобных «бумажных дел». E-invoicing представляет собой универсальную систему электронного документооборота, с помощью которой бизнес-задачи решаются вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности.

«Эта система позволяет отказаться от пересылки бумажных экземпляров документов, сокращает документооборот и издержки предприятия. Услугой предусмотрена электронная подпись, что делает традиционный бумажный документооборот излишним. Еще при помощи E-invoicing можно направлять документы в различные государственные органы», - рассказала Елена МИЗГИРЕВА, начальник управления транзакционного бизнеса Приморского отделения ОАО «Сбербанк России».

Новым для банка направлением является и страхование, которым Сбербанк занялся с февраля текущего года. Активной реализацией страховых продуктов дочерней компании «Сбербанк Страхование» на территории края занялось и Приморское отделение, причем по итогам первого полугодия работа Приморского Сбербанка в этом направлении была признана лучшей по стране.

Впрочем, на этом новые уникальные предложения для клиентов не исчерпываются. С 1 августа Сбербанк предлагает бизнесу ряд новых продуктов, в числе которых инвестиционный кредит «Бизнес-проект» на развитие бизнеса. Данный продукт подразумевает длительный срок погашения кредита (до 10 лет). «Бизнес-проект» отличается комфортными условиями погашения и не имеет аналогов на рынке. Кроме того, в этот продукт, а также в уже существующие кредитные программы «Бизнес-Оборот» и «Бизнес-Рента» с августа добавилась новая цель - рефинансирование кредитов других банков.

«До конца года мы планируем открыть еще один Центр развития бизнеса во Владивостоке, где мы продолжим проводить бесплатные образовательные семинары для предпринимателей Приморского края. Кроме того, при Центрах развития предпринимательства мы также планируем развивать Центры внешнеэкономической деятельности. Безусловно, мы и сейчас своим клиентам предоставляем все услуги, связанные с ВЭДом, а также оказываем консультирование по данному направлению, но вскоре мы будем еще и транслировать эти знания для всех желающих, в том числе для субъектов микро- и малого бизнеса», - подчеркнула Елена Бакланова.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.