Приморцев предупреждают: вклады в валюте открывать поздно

По данным Центробанка, по итогам шести месяцев 2013 года курс рубля к доллару снизился на 4,8%, к евро - на 5,4%. Снизились и процентные ставки по вкладам в евро и долларе, что повлекло за собой некий спад интереса на данный продукт. Впрочем, специалисты не связывают напрямую колебания мировых валют с уровнем ставок по депозитам частных клиентов в валюте.

«Основным фактором снижения уровня ставок является отсутствие на рынке инструментов размещения привлеченных средств, что делает для банков работу с данным видом пассивов экономически необоснованным», - отмечает Ашот СИМОНЯН, начальник управления пассивных и комиссионных операций ВТБ24.

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро во втором квартале этого года, между тем, повлияло на объемы приобретаемой валюты. Но на соотношении рублевых и валютных вкладов отразилось слабо, отмечают эксперты.

«Причиной тому служит слишком большая разница между доходностью вкладов в рублях и иностранной валюты, не в пользу последней. Кроме того, именно во втором квартале доходность рублевых вкладов находилась на своем пике, после чего начала падать (со второй декады апреля). Предвидя грядущее снижение, вкладчики торопились открывать счета в рублях, чтобы зафиксировать прибыль на длительный срок. Распределение вкладов в рубли и иностранную валюту весной этого года выглядело следующим образом. В марте прирост портфеля вкладов в рублях составил 2%, в валюте - 3,7%; в апреле в рублях - 3,4%, в валюте - 2,5%; в мае в рублях прирост не превысил сотой доли процента, в валюте рост составил 0,6%. Таким образом, сколько-нибудь заметной тенденции к переведению рублевых депозитов в валютные мы не увидели. Итоговая доля валютных вкладов на 1 июня 2013 года составляет 17,7%. Это на 1% меньше, чем годом ранее», - сообщил Сергей БЕЛАВИН, региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка.

Несмотря на очевидное преимущество рублевых вкладов, валютные депозиты сохраняют своих поклонников. Ашот Симонян условно выделяет две основные группы «валютных» клиентов. Первые даже на растущем курсе рубля часть своих сбережений направляют в валютные депозиты, тем самым диверсифицируя свои сбережения. Вторые проявляют активность в части покупки валюты и размещения ее в депозиты только в моменты колебаний курсов. И в зависимости от текущей ситуации и тренда изменения курсов валют доля клиентов обеих групп либо растет, либо снижается, отмечает начальник управления пассивных и комиссионных операций ВТБ24.

Приобретать валюту и открывать вклад, очевидно, уже не имеет смысла: повышение стоимости доллара и евро по отношению к рублю уже произошло. Дополнительные потери на конвертации сведут к нулю процентную доходность по итогам года. «Прогнозов на резкую девальвацию рубля, заслуживающих внимания, сегодня нет, - говорит Сергей Белавин. - Новый механизм валютной интервенции, объявленный Центробанком, может понизить курс рубля, но постепенно и на небольшую величину, не более чем на 1 рубль до конца года. При этом доходность рублевых вкладов, по меньшей мере, вдвое выше, чем валютных, что с легкостью перекроет разницу курсов».

Помимо привычного всем депозита в отечественной валюте хорошей идеей может стать диверсификация своих вложений, частью которого могут как раз стать и валютные сбережения.

Кстати, в кредитовании разрыв между рублевыми и валютными ставками гораздо ниже, чем в депозитах. Поэтому для получения экономии эксперты рекомендуют учитывать все риски, в частности возможное колебание курсов в долгосрочной перспективе.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.