www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Налоги
Распечатать

Для жителей Приморья введут новый налог

06 Июля 2015, 09:29 | Приморье

Общественная Палата Приморья поддержала единую дату введения налога на недвижимость на территории края – 1 января 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На очередном заседании большинством голосов члены Общественной палаты проголосовали за единую дату введения налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости.

Как сообщил председатель комиссии по содействию экономическому росту Владимир Закамов, важно, что в законе предусмотрены льготы для социально незащищенных граждан.

Отметим, новая система позволит увеличить доходы муниципальных бюджетов. При этом для владельцев жилья в многоквартирных домах стоимость налога увеличится незначительно, а для владельцев индивидуальных домов, наоборот, снизится. Кроме того, установлено 15 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты налога на имущество в отношение одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в их число входят пенсионеры.

Напомним, с 1 января этого года вступили в силу изменения в налоговый кодекс РФ, предусматривающие исчисление налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, в обязательном порядке с 1 января 2020 года. До этого времени установлен переходный период, в течение которого субъекты могут самостоятельно определить дату введения новой системы, пишет газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: налог  общественная палата  недвижимость 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • псевдо10:14, 06.07.2015#

    чем беднее твои квадраты, тем больше плати. Все для себя депутатики делают. .

  • 36210:57, 06.07.2015#

    Как только БТИ принесет новый паспорт с новой стоимостью КВ, сделанный за свой счет, так сразу побегу платить налоги.

  • Псевдоним13:51, 06.07.2015#

    Будем платить налог рассчитанный по кадастровой цене, так как оценка происходит автоматически. А забирать кадастровый паспорт с новой оценочной ценой или нет-это дело каждого.

  • Псевдоним13:59, 06.07.2015#

    Для владельцев жилья в многоквартирных домах стоимость налога увеличится незначительно, а для владельцев индивидуальных домов, наоборот, снизится. И при этом новая система позволит увеличить доходы муниципальных бюджетов. Одно явно исключает другое.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru