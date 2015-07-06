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Для жителей Приморья введут новый налог
Общественная Палата Приморья поддержала единую дату введения налога на недвижимость на территории края – 1 января 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На очередном заседании большинством голосов члены Общественной палаты проголосовали за единую дату введения налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости.
Как сообщил председатель комиссии по содействию экономическому росту Владимир Закамов, важно, что в законе предусмотрены льготы для социально незащищенных граждан.
Отметим, новая система позволит увеличить доходы муниципальных бюджетов. При этом для владельцев жилья в многоквартирных домах стоимость налога увеличится незначительно, а для владельцев индивидуальных домов, наоборот, снизится. Кроме того, установлено 15 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты налога на имущество в отношение одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в их число входят пенсионеры.
Напомним, с 1 января этого года вступили в силу изменения в налоговый кодекс РФ, предусматривающие исчисление налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, в обязательном порядке с 1 января 2020 года. До этого времени установлен переходный период, в течение которого субъекты могут самостоятельно определить дату введения новой системы, пишет газета "Золотой Рог".
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