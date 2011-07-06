Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Примсоцбанк внедрил новый кредит для бизнесменов
06 Июля 2011, 02:03 | Приморье
Примсоцбанк предлагает предпринимателям новый кредит «Бизнес-хит», решение о выдаче которого принимается за 24 часа.
Кредит «Бизнес-хит» выдается на пополнение оборотных средств и приобретение основных фондов в сумме до 1 млн. рублей на срок 2 года. Ставка по кредиту составляет 18% годовых.
При выдаче кредита предусмотрена единовременная комиссия в размере 3% от суммы кредита. Разрешено досрочное погашение без моратория, штрафов и комиссий, уточнили в банковской пресс-службе.
Теги:
Новости тематики
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
Новости раздела
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Подземный толчок в центре Владивостока
Loading...