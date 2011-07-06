Примсоцбанк внедрил новый кредит для бизнесменов

Примсоцбанк предлагает предпринимателям новый кредит «Бизнес-хит», решение о выдаче которого принимается за 24 часа.

Кредит «Бизнес-хит» выдается на пополнение оборотных средств и приобретение основных фондов в сумме до 1 млн. рублей на срок 2 года. Ставка по кредиту составляет 18% годовых.

При выдаче кредита предусмотрена единовременная комиссия в размере 3% от суммы кредита. Разрешено досрочное погашение без моратория, штрафов и комиссий, уточнили в банковской пресс-службе.