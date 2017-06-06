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Как защититься от мошенничества с банковскими картами?
По прогнозам экспертов, в 2017 году в России произойдет 135-140 тысяч случаев краж денег с банковских карт. Как не стать одним из пострадавших, разбирался финансовый обозреватель Деловой газеты «Золотой Рог».
Сегодня в России эмитировано более 250 млн банковских карт (по данным www.cbr.ru на 1 января 2017 г.). К сожалению, с увеличением их количества растет и число случаев кибермошенничества. Такие еще недавно экзотические понятия, как скимминг, фишинг, вишинг, «нигерийские письма» прочно входят в нашу жизнь. Международные эксперты оценивают ущерб от краж денег с банковских карт в целом по миру в $13-15 млрд в год. Около $4 млрд из этого объема приходится на Россию.
Любой россиянин может стать жертвой компьютерных мошенников. Докатилась эта беда и до дальневосточников. По данным Дальневосточного ГУ Банка России, только за последние годы ущерб от преступных посягательств, связанных с применением современных технологий, превысил 139 млн рублей.
Чтобы защитить людей от мошенников, компания «РСХБ-Страхование» разработала новый страховой продукт – «Защита Ваших денег на банковской карте». Этот полис обеспечивает полноценную защиту финансов на всех банковских картах, открытых в любом российском банке.
Полис защищает от несанкционированного снятия денег, к примеру, в результате хакерской атаки или действий вируса. Вы получите компенсацию, если злоумышленники используют поддельную либо потерянную вами банковскую карту, воспользуются PIN-кодом и другими данными, полученными мошенническим либо насильственным путем (скимминг, вишинг). Максимальный размер компенсации составляет 90 000 рублей.
Продукт дает важное преимущество. Если вы сняли деньги в кассе банка или банкомате, а потом у вас их отняли, вы получите компенсацию. Максимальный размер компенсации в этом случае – 60 000 рублей. Страховое покрытие распространяется на те события, которые произошли в течение 2-х часов после получения денег.
Кроме того, «РСХБ-Страхование» компенсирует вам расходы на вынужденный перевыпуск карты в случае ее утраты, термического или механического повреждения.
Приобрести продукт выгодно и еще по одной причине. Эксперты рынка утверждают, что наличие страхового полиса, защищающего средства, находящиеся на пластиковой карте, при выезде за границу увеличивает шансы получения визы.
Максимальная сумма, которую вы можете получить по страховке, составляет 150 000 рублей. Несмотря на столь значительный размер компенсации, цена продукта невелика - от 1 200 рублей.
Секрет в том, что полис относится к так называемым коробочным страховым продуктам, получившим большое распространение в последние годы. Они рассчитаны на массовые продажи, поэтому имеют более привлекательную цену, чем обычные страховки.
Кроме того, коробочные продукты отличают простота для понимания и легкая процедура оформления. Например, покупка полиса «Защита Ваших денег на банковской карте» занимает не более 2 минут. Вы просто выбираете максимальный размер компенсации из предлагающихся трех вариантов и оплачиваете полис. Сделать это в Приморском крае можно в любом офисе АО «Россельхозбанк», дочерней компанией которого является «РСХБ-Страхование».
Там же вы можете приобрести простые и доступные программы страхования от несчастных случаев: «Защита Ваших близких» и «Защита в подарок».
«Защита Ваших близких» - это страховая программа, обеспечивающая широкой страховой защитой одновременно всех членов семьи: вас, вашего супруга/супругу и детей. Договор страхования действует в отношении взрослых в возрасте от 18 до 64 лет и детей в возрасте от 2 до 18 лет. Стоимость полиса на год – от 950 рублей. Максимальная сумма возмещения по страховке составляет 1 млн рублей.
«Защита в подарок» по праву может быть названа уникальной, т.к. предусматривает страховую защиту от несчастных случаев близкого вам человека. Можно застраховать ребенка (например, внука, племянницу и т.д.) в возрасте от 2 лет либо близкого взрослого человека (в том числе бабушку и дедушку) в возрасте до 74 лет. Продукты с такими широкими возрастными рамками сложно найти на рынке. Стоимость полиса – от 800 рублей. Максимальная сумма, которую возможно получить по страховке, составляет 1 миллион рублей. Для оформления договора на любой вид страхования достаточно обратиться в любое отделение АО «Россельхозбанк», имея при себе паспорт и денежные средства для оплаты полиса.
И главное – приобретая любой страховой продукт компании «РСХБ-Страхование», вы всегда можете быть уверены в высочайшем качестве оказываемых услуг.
8 800 700 45 60
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Яна МАЛЬЦЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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