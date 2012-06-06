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Связь-Банк признан одним из лучших розничных банков в России

06 Июня 2012, 14:58 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. Связь-Банк признан одним из лучших розничных банков по итогам 2011 года по версии агентства «РБК.Рейтинг» согласно данным опубликованного одноименного рейтинга. В перечень вошло 65 кредитных организаций, которые предлагают клиентам широкий спектр всевозможных банковских услуг и раскрыли свои показатели.

Связь-Банк в этом списке удостоился 16 места по количеству пластиковых карт в обращении и банкоматов, объемам выданных авто-, ипотечных и беззалоговых кредитов. Итоговый балл позволил банку заявить о себе как о сильном игроке российского розничного банковского рынка.

В рейтинге ипотечных банков Связь-Банк продолжает увеличивать свою долю в сфере ипотечного кредитования и ежегодно улучшать свои позиции среди сильнейших игроков рынка. Так, по объему выданных ипотечных кредитов под залог имеющейся недвижимости в собственности заемщика банк занял почетное второе место после Райффайзенбанка с объемом кредитов в размере 2,6 млрд рублей.

В целом по объему выданных ипотечных кредитов в 2011 году банк находится на 11 месте рейтинге Агентства с показателем объемом почти 8 млрд рублей. Подтверждает высокий темп развития ипотечного кредитования и рэнкинг журнала «Эксперт», поместив Связь-Банк на 12 строку по объему выданных жилищных кредитов и отмечая 338%-ный прирост за год. По количеству выданных жилищных кредитов Банк также занимает 12 место в рэнкинге «Эксперта».

Что касается кредитования малого и среднего бизнеса, банк демонстрирует уверенную положительную динамику развития данного направления. По оценке «РБК.Рейтинг», Связь-Банк замыкает Топ-20 лучших банков по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в прошлом году, предоставив 15,2 млрд рублей заемных средств малым и средним предприятиям.

По сообщениям пресс-центра Связь-Банка.


Автор: По сообщениям пресс-центра Связь-Банка
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