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Кредитная карта Альфа-Банка дарит 100 дней без процентов
До 30 июня в Альфа-Банке можно оформить кредитную карту с беспроцентным периодом кредитования 100 дней. Одновременно в банке действует традиционный grace-период для кредитных карт - 60 дней - превышающий уровень тех предложений, которые сегодня существует на рынке.
Кредитная карта Альфа-Банка может быть любого достоинства от VISA Classic, (MasterCard Standard) до VISA Platinum (MasterCard Platinum). Кредитный лимит вплоть до 360 тыс. рублей или до $18 тыс. или до $12 евро - также редкость на банковском поле. И все это, заметьте, без залога и поручительств! Оформление - удобная «фишка» для занятого человека, т.к. заявку на выпуск кредитной карты можно заполнить на сайте Альфа-Банка и в течение нескольких дней получить ответ и одобрение по кредитному лимиту. Узнать результат потенциальный клиент банка сможет, набрав номер круглосуточного телефонного центра «Альфа-Консультант».
Путешествуйте со вкусом
Владивостокцы, да и приморцы в целом, главные странники дальневосточного региона, не понаслышке знают, как сложно бывает при покупке достаточной суммы валюты при отправлении за рубеж, в сопредельные Японию, Южную Корею и ставшие уже «родными» Таиланд, Гонконг и Сингапур. Наличные деньги с легкостью может заменить кредитная карта Альфа-Банка, самого технологичного банка России.
«За границей я вполне сознательно обхожусь без наличных, - делится своим опытом Андрей, руководитель отдела продаж одной из крупных владивостокских компаний. - Во всех супермаркетах в Токио или Пусане до обыкновенной кондитерской в аэропорте Сеула можно расплатиться картой. «Кредитка» Альфа-Банка оказалась оправданным выбором. С ее помощью я покупаю билет на самолет, бронирую отели через Интернет, даже оплачиваю билет на Эйфелеву башню и вход в Лувр в Париже и счет в ресторанчике на побережье Лаго де Маджоре в Италии. Кредитная карта помогает мне покупать билет на скоростной SBB в Швейцарии, TGV - во Франции, приобретать билет в метро в Токио, Париже или на трамвай в Базеле. Я скорее не возьму с собой бумажные деньги, чем забуду кредитную карту. Разумеется, и у меня есть свои секреты, я не снимаю наличные в банкоматах (а значит не плачу никаких комиссий), подключил услугу «Мобильный банк» и знаю, каков лимит оставшихся средств, и могу в случае потери или кражи моментально заблокировать свою карту, а также активно пользуюсь интернет-банкингом. Регулярно с зарплатного счета, который также оформлен в Альфа-Банке, перевожу ежемесячный платеж на кредитную карту, либо просто ее пополняю через сервис «Альфа-клик». Очень даже рентабельно: оформив кредитную карту Aeroflot-Mastercard-Альфа-Банк, за каждую безналичную операцию я получаю дополнительные мили. Оказалось не зря: уже неоднократно летал в отпуск с существенной скидкой, благодаря накопленным таким образом бонусам».
Правила хорошего тона
Елена, преподаватель вуза, замечает, что во Владивостоке для нее существуют лишь торговые центры и супермаркеты, косметические салоны и заправки, где она может расплатиться зарплатной пластиковой картой, выпущенной в Альфа-Банке. «Другим торговым точкам и сервисным центрам советую лишь выйти на достойный уровень. В свете предстоящего саммита АТЭС во Владивостоке оказаться без банковского платежного терминала - это просто моветон», - рекомендует наша собеседница.
Сам по себе эквайринг от Альфа-Банка предполагает, что торговая точка или салон получат положительный торговый оборот. Клиент будет явно заинтересован приобрести товары и услуги со скидкой, которую могут ему преподнести как кредитные, так и дебетовые карты «Альфа-Банка» - кобрендинговые «Cosmopolitan» и «Мужская карта».
Кредитная карта Альфа-Банка настолько функциональна, что дарит своему владельцу и хорошее настроение, если вы заказываете индивидуальный дизайн лицевой стороны, оформляя карту «Моя Альфа».
Исполнение желаний
Алина, сотрудник одной из госструктур, находящихся в Приморье, рассказала нам о том, что несколько месяцев назад оформила потребительский кредит в Альфа-Банке на 800 тыс. рублей (хотя персональный лимит такого кредита существенный, до 1,5 млн рублей) и уже успела сделать евроремонт. «Пусть долг банку еще велик, но уже сегодня я вижу, как блестят мои натяжные потолки и красуются на стенах ультрасовременные принтовые обои. Сказка, а не дом, давно об этом мечтала», - радуется наша собеседница. Немного погодя Алина собирается приобрести автомобиль в салоне, с помощью автокредита. В какой она банк обратится, вы, полагаем, догадались.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».
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