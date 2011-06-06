Аудиторы оказались на перепутье

В последнее время законодательство об аудиторской деятельности претерпело значительные изменения, и это повлекло за собой реформирование рынка аудиторских услуг. Спрос на обязательный аудит сократился, а необходимость добровольного еще до конца не осознали представители малого и среднего бизнеса. Для того чтобы удержать свою долю рынка, аудиторские компании значительно расширили спектр оказываемых услуг.

Законодательные нововведения

Говорить о росте спроса на аудиторские услуги сегодня не приходится. И причин замедления темпов роста, по мнению участников рынка, несколько.

«Рост спроса на аудиторские услуги в целом, по нашему мнению, незначительный, особенно в последние два года, что связано главным образом с экономическим кризисом, - говорит Юрий МОСКАЛЬЦОВ, директор «Аудиторской консалтинговой компании «АФБ». - Так, например, журнал «Эксперт» отметил рост доходов аудиторских компаний за 2009 год - 2%, а за 2010 год - 5%, что, по мнению журнала, больше похоже на стагнацию рынка. Если проанализировать структуру доходов аудиторских компаний, то рост можно отметить только в сегменте консалтинга, в то время как спрос непосредственно на аудит снизился в 2010 году на 6% (по сравнению с 2009 годом). Это снижение обусловлено тем, что обязательный аудит, в отличие от консалтинга, имеет общественно значимые цели, поэтому рост на эти услуги должен отчасти стимулироваться государством, чего фактически не происходит. Вторая причина снижения доходов в сегменте аудита - недобросовестная конкуренция и демпинг цен, эти явления являются основными проблемами современного рынка аудиторских услуг».

Довольно болезненными, по мнению участников рынка, для аудиторских компаний оказались и изменения, внесенные в закон «Об аудиторской деятельности» и вступившие в силу 1 января 2011 года. Теперь обязательный аудит проводится лишь в том случае, если выручка организации за год, предшествовавший отчетному, превышает 400 млн рублей (в 8 раз больше, чем до 2010 года) или сумма активов бухгалтерского баланса на конец года, предшествовавшего отчетному, больше 60 млн рублей (в 3 раза больше, чем раньше). Кроме этого, существует перечень предприятий, которые в соответствии с федеральными законами обязаны проводить обязательный аудит независимо от выручки и суммы активов. Но при этом какая-либо существенная ответственность со стороны контролирующих органов за отказ от проведения обязательного аудита не предусмотрена.

По мнению генерального директора компании ООО Фирма «Аудит-Эксперт» Ларисы ПУЗАНКОВОЙ, данное новшество еще более усугубило кризисное падение спроса на аудит со стороны малого и среднего бизнеса. «Отечественный рынок аудита, и так серьезно пострадавший во время кризиса, продолжает терять клиентов. Я считаю, что вместо ужесточения условий для развития аудита, нужно было бы начать анализировать текущую ситуацию в России, следить за опытом других стран и мировыми тенденциями. К сожалению, как видим, этого не произошло».

«Средних и крупных предприятий с оборотом более 400 млн рублей в Приморском крае не так много. Львиная же доля предприятий теперь не обязана проводить обязательный аудит, поэтому и спрос на аудиторские услуги резко упадет. Уже сегодня многие малые аудиторские организации, имевшие до 80% клиентов с оборотом до 400 млн рублей, задумались о своем дальнейшем существовании», - говорит генеральный директор ООО «Веда-Аудит» Людмила ЯКУХНАЯ.

Президент ООО «ЛотАудит» Александр МОРОЗОВ также отмечает, что рост спроса на услуги замедлился, и связывает это с законодательными изменениями.

Однако не все так грустно. По мнению генерального директора ООО «Моор Стивенс» Надежды НАУМЧИК, положительные тенденции тоже имеются. «Это и совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок аудиторских услуг, и повышение цивилизованности российского бизнеса (сейчас аудитора не воспринимают как ревизора, как это было в начале 90-х, а все чаще рассматривают как незаменимых помощников, добрых советчиков, профессиональных консультантов). Значительно выросло доверие к советам аудитора со стороны крупного, среднего и малого бизнеса. Немаловажную роль в этом процессе сыграли и сами аудиторы, поддерживая на высоком уровне свой профессионализм, квалификацию и компетентность. А это уже немало», - говорит эксперт.

Расходы выросли, цены упали

В связи с изменениями в законодательстве и введением в России института саморегулирования, значительно выросли требования к аудиторам и расходы на осуществление профессиональной деятельности. Например, до января 2012 года все аудиторы должны сдать экзамен и получить единый квалификационный аттестат аудитора нового образца. По словам Ларисы Пузанковой, стоимость такого экзамена - 10 тыс. рублей на одного аудитора, плюс экзаменационный центр функционирует пока только в Москве и Санкт-Петербурге, а это значит, что приморские компании будут вынуждены оплачивать еще и командировочные расходы сотрудников.

Возросшие расходы аудиторов на осуществление профессиональной деятельности рынок пока не компенсировал - цены на услуги аудиторов упали, обострились «ценовые войны».

«Повышение порога выручки для предприятий, подлежащих обязательному аудиту, привело к тому, что небольшие аудиторские фирмы, потеряв клиентов, вынуждены искать новых среди более крупных организаций, - говорит Лариса Пузанкова. - При этом единственным фактором, которым они могут привлечь новых клиентов, становится демпинговая цена. Кризис внес свои коррективы: появился новый вид заработка за счет демпинговых предложений. Сложно понять, чем руководствуются некоторые компании, снижающие цены более чем на 50%. Сейчас, когда рынку пора восстанавливаться, ценовые войны стали серьезным сдерживающим фактором. Чаще всего на коммерческом поле демпингом увлекаются небольшие компании, основные клиенты которых - предприятия, покупающие фиктивные заключения только для того, чтобы выполнить требования законодательства по обязательному аудиту».

«Рынок аудиторских услуг всегда характеризовался высокой конкуренцией, которая усилилась в период экономического кризиса, - констатирует Юрий Москальцов. - Конкуренция проявляется, прежде всего, в демпинге цен, что негативно отражается на качестве аудиторских услуг. К сожалению, в Приморском крае, как, впрочем, и на российском уровне, не созданы инструменты регулирования аудиторского рынка, в результате эти проблемы остаются длительное время без решения».

Эту же тенденцию отмечает и гендиректор ООО «ГК «Дальневосточный аудиторский центр» Зинаида ШВЕЦ: «На сегодняшний день в конкурентной борьбе побеждают только за счет демпинга цен. Это особенно видно, когда участвуешь в тендерах. Выигрывают компании, поставившие стоимость своих услуг менее 50% от заявленной цены».

От сезонности нужно уходить

Основной особенностью аудиторского рынка всегда считалась сезонность - обязательный аудит законодательно привязан к дате сдачи годовой отчетности, т.е. 31 марта. Но сегодня компании стараются уйти от сезонных падений, развивая новые направления услуг.

«Сезонность в аудиторской деятельности присутствует, но это не является большой проблемой этого бизнеса, к тому же у этого явления есть и положительный момент - у всех аудиторов есть возможность взять отпуск в летнее время. Для того чтобы избежать сезонных спадов, аудиторские компании оказывают сопутствующие услуги, в том числе бухгалтерские и консалтинговые, для которых сезонность не характерна», - считает Юрий Москальцов.

«Сезонности при предоставлении услуги по проведению аудита избежать не удастся. В остальном сезонность в бизнесе зависит от расторопности, организаторских способностей и финансовых возможностей собственников и руководителей аудиторских фирм в предоставлении прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, - говорит Людмила Якухная.

«Спадов в работе можно избежать, если разбить исполнение аудиторского договора на два этапа: промежуточный и финальный аудит. Кроме того, сроки исполнения инициативного аудита, а также сопутствующих аудиту услуг можно вынести за рамки пика сезонности», - рекомендует Надежда Наумчик.

Плюс новые услуги

Несмотря на сокращение аудиторского рынка, нельзя говорить о том, что рынок стоит на месте. «В Приморском крае более востребованы консалтинг и бухгалтерские услуги. Аудит востребован в меньшей степени, в связи меньшим количеством средних и крупных производственных предприятий, если сравнивать с другими регионами, например с Хабаровским краем», - говорит Юрий Москальцов.

«По-прежнему актуален бухгалтерский аутсорсинг, урегулирование налоговых споров, поскольку эффективное досудебное урегулирование может привести к снятию до 80% доначисленных налогов. Появляется интерес к новой услуге - кадровый аудит. Это связано с ужесточением административной ответственности со стороны трудовых инспекций», - отмечает тенденцию Лариса Пузанкова.

Надежда Наумчик отмечает, что на сегодняшний день все большую актуальность приобретают аудиторские услуги в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). «Конечно, аудиторские компании предлагали их и раньше, формируя этот рынок, хотя спрос на эти услуги должен возрасти значительно в результате вступления в действие федерального закона о консолидированной отчетности, которая должна быть составлена в соответствии с МСФО и подтверждена аудитором», - говорит эксперт.

Зинаида Швец тоже связывает перспективы развития с таким направлением, как аудит по МСФО. Также она добавляет, что в настоящее время большой интерес представляет финансовый консалтинг. Александр Морозов отмечает рост спроса на бухгалтерские услуги.

Региональные рынки будут сокращаться

Юрий Москальцов считает, что развитие аудиторского рынка в значительной степени зависит от состояния и уровня развития экономики страны. Cледует также учитывать, что аудит является инструментом развитого рынка с хорошим инвестиционным климатом. «Региональные рынки аудиторских услуг, скорее всего, будут сокращаться и сегментироваться, с выделением бухгалтерских и консалтинговых фирм, которые не обязаны быть членами СРО и ограничивать себя по составу оказываемых услуг. Все экономические стимулы для этого процесса уже созданы».

Александр Морозов считает, что перспективы развития зависят от законопослушности наших организаций и их финансовых возможностей. Зинаида Швец видит перспективы развития в расширении видов предоставляемых услуг и их качества, а также в специализации аудиторов на новых, востребованных рынком областях финансовых услуг.

«С одной стороны, за относительно короткий срок аудит в России, в частности в Приморье, утвердился как самостоятельная профессиональная деятельность. С другой стороны, на сегодняшний день, в связи с изменением применимого законодательства, все аудиторы вынуждены доказывать свое право остаться в профессии. На моей практике аудитора с почти двадцатилетним стажем это уже в третий раз, что конечно же не добавляет ни стабильности, ни уверенности и так или иначе, ведет к переделу аудиторского рынка» - говорит Надежда Наумчик.