РОСГОССТРАХ в Приморском крае застрахует по ДМС сотрудников ОАО «ДЭК»

Приморский филиал компании РОСГОССТРАХ выиграл конкурс на добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Общее страховое покрытие по данному договору составило более 161 млн рублей.

По условиям договора более 3 тыс. сотрудников ОАО «ДЭК» будут обеспечены высококачественной медицинской помощью. Программа страхования включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, реабилитационно-восстановительное и стационарное лечение. Полис добровольного медицинского страхования компании РОСГОССТРАХ также позволяет застрахованным получать экстренную медицинскую помощь по всей территории России и за рубежом.