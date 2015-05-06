Приморские предприниматели подают заявки на получение инвестиций Венчурного фонда Промсвязьбанка

Владивосток, 5 мая 2015г. – Несмотря на изменения в экономической ситуации страны, молодые бизнесмены Приморья заинтересованы в развитии собственного дела при помощи инвестиций Венчурного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ». В адрес фонда продолжают поступать заявки от предпринимателей из разных уголков Приморского края на реализацию проектов в сфере торговли, производства и услуг.

На сегодняшний день фонд профинансировал уже 21 проект на общую сумму инвестиций более 95 млн рублей, среди них несколько кафе, прачечные, производство одежды, детские развивающие центры, магазины спорттоваров, одежды и мебели и другие концепты в секторе реального бизнеса. Общий размер фонда – 300 млн рублей. Сумма инвестиций в один проект от 1,5 до 10 млн рублей.

Изначально фонд финансировал только новые проекты или проекты по масштабированию текущего бизнеса, но в ответ на новые актуальные потребности предпринимателей в январе 2015 года его инвестиционная политика была пересмотрена и расширена. Теперь финансирование можно получить на цели сохранения действующей компании, а также на покупку готового дела.

Алексей Солодушко, региональный директор ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк»: «Хорошая предпринимательская идея и тщательно проработанный бизнес-план - это первое, с чего стоит начать молодому бизнесмену, решившему подать заявку на финансирование. Активные и целеустремленные предприниматели, которые не боятся трудностей и хотят повысить конкурентоспособность своей компании: снизить издержки, улучшить качество производимой продукции, произвести модернизацию и внедрить новые технологии, то есть грамотно использовать те возможности, которые предоставляет им настоящее время, имеют все шансы получить инвестиции венчурного фонда Промсвязьбанка».

Стать участником отбора проектов в венчурный фонд Промсвязьбанка можно до 27 мая 2015 г., написав на электронный адрес smolyakovsa@vladivostok.psbank.ru или sinyagovskayaav@vladivostok.psbanк.ru.

Также подать заявку можно через сайт http://psbfund.ru/ .

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,1 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 120 млрд рублей по состоянию на 01.01.2015 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «B1» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительства в Китае и Индии. www.psbank.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.