"Займы до зарплаты" ограничили в цене

Банк России намерен пристально следить за рынком микрофинансирования

Банк России намерен пристально следить за рынком микрофинансирования, контролировать ситуацию в этой сфере и защищать добросовестных заемщиков. Именно достижению этой цели будут служить поправки в закон 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях», вступающие в силу 29 марта 2016 года. Что же измениться в работе российских МФО и, главное, в жизни их настоящих и будущих клиентов?

Для начала рассмотрим сегменты, из которых состоит рынок микрофинансовых организаций. Большая его часть, 44% – это потребительские займы с процентными ставками от 40% годовых. Второй по объему сегмент (38%) – это займы для поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей, где процентные ставки составляют от 10% годовых благодаря программам господдержки. Третий - так называемые «займы до зарплаты» (займы в сумме до 30 тыс. руб., предоставляемые на короткий срок, не превышающий 1 месяц, чаще – на 1-2 недели) занимают всего 18% рынка, хотя именно они привлекают, пожалуй, самое большое внимание общественности и, конечно, СМИ, сообщили "Золотому Рогу" в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Причины такого внимания к такому небольшому сегменту рынка МФО заключаются в процентных ставках. Они, безусловно, высоки, причем это касается не только российского рынка, похожие условия и в сфере микрофинансирования и за рубежом. Микрозаймы, которые выдаются МФО гражданам, например, в Великобритании или в странах Северной Европы, также имеют ставки от 1% до 2% годовых от суммы займа в день. Столь высокие проценты объясняются в высоких затратах на обслуживание займа: для сохранения конкурентного преимущества этого продукта оценка заемщиков и выдача займов производится очень оперативно; риск невозвратов высок. Впрочем, и само название «займы до зарплаты» говорит о том, что средства заемщики берут на короткий срок для покрытия экстренных расходов, когда проблему важно решить сегодня, а не завтра. При коротких сроках пользования таким займом действительная переплата составит, конечно, не 700% годовых, а значительно меньше, что в сочетании с небольшой суммой займа может быть вполне приемлемо для заемщика.

Проблемы начинаются, когда человек, взяв такой «срочный» заём, не может его вовремя вернуть, и у него возникает просрочка платежа. Если кредитор пользуется «займом до зарплаты» уже не несколько дней или недель, а месяцы или даже годы, то, естественно, размер его долга перед МФО может очень сильно увеличиться и стать непосильным.

Именно такие критические ситуации, когда возможности вернуть непосильный долг у гражданина нет, и предусмотрены в поправках к закону 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях». Изменения законодательства устанавливают ограничения предельного размера долга: с 29 марта совокупный размер процента не может более чем в четыре раза превышать сумму основного долга займа. Мера, связанная с ограничением предельного размера долга, не только защищает потребителя от чрезмерного роста просроченной задолженности, но и сообщает кредиторам, что бизнес-модели, в которых просрочка даёт большой вклад в доход, являются неприемлемыми с точки зрения регулятора.

Компании, которые пытаются на этом зарабатывать, с 29 марта будут вынуждены либо перестраивать бизнес в пользу более социального подхода, либо, возможно, уходить с рынка микрофинансирования. У Банка России нет задачи развивать рынок ради рынка – регулятор стоит на защите интересов потребителя финансовой услуги.

Изменения затронут и сферу онлайн-кредитования. Займы, предоставляемые гражданам через интернет, и займы, выдаваемые в офисе микрофинансовой компании, регулируются едиными нормами законодательства о потребительском кредитовании, поэтому на них будут распространяться и все ограничения по предельному размеру долга. Различие состоит в форме обслуживания клиентов, поэтому участников рынка онлайн кредитования коснутся и другие новшества в законодательстве, вступающие в силу также 29 марта и устанавливающие единые правила для всех участников онлайн кредитования.

Во-первых, право выдавать онлайн-займы будет дано только крупным микрофинансовым организациям, которые смогут получить статус микрофинансовой компании. Для этого они должны иметь капитал не менее 70 млн руб., и соответствовать ряду других требований закона.

Во-вторых, сумма онлайн-займов будет ограничена 15 тысячами рублей. Такой шаг поможет минимизировать риски как для кредитора, так и для самой МФО.

И, в-третьих, для идентификации клиентов микрофинансовые компании будут привлекать банки, имеющие генеральную лицензию и удовлетворяющие жестким требованиям. При этом банк, в свою очередь, может проводить упрощенную идентификацию с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия или единой системы идентификации и аутентификации Минкомсвязи. Эти системы запрашивают соответствующие базы данных, в том числе базы Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, чтобы проверить, действительно ли человек является тем, за кого он себя выдает.

Это довольно сложная процедура подтверждения подлинности: здесь не только проходит проверка достоверности паспорта, но и в обязательном порядке требуется второй верификатор, которым может служить, например, номер мобильного телефона. Человек, проходящий идентификацию, при этом должен подтвердить свою личность с помощью отправленного кода, как это происходит, например, при оплате услуг в интернете с помощью банковской карты. То есть для идентификации используется как минимум два, а иногда и три независимых признака, при совпадении которых можно считать идентификацию достаточной. Если же один из этих признаков не совпадает, то она будет считаться несовершенной, и выдавать такому потребителю заем будет нельзя.

Необходимо отметить, что онлайн-займы потенциально дешевле займов, выдаваемых в офисах компаний. Но удаленное обслуживание, в том числе и через интернет, имеет свои риски. Главным из них является именно риск неправильной идентификации клиента – когда один человек выдает себя за другого и пытается получить деньги взаймы. Сейчас выдача онлайн-займов производится компаниями в меру собственного понимания того, как это делать. Одни идентифицируют заемщиков по банковской карте, другие – по номеру счета, третьи – иным признакам. Но риски невозврата долга или оформление займа на мошенника при этом существуют. Новые поправки помогут решить эту проблему.

Другим важным вопросом деятельности МФО являются инвестиции, которые часто неправильно именуют вкладами. На самом деле, никаких вкладов микрофинансовые организации привлекать права не имеют. Гражданин, если он не учредитель МФО, может только инвестировать в микрофинансовую организацию сумму не менее 1 миллиона 500 тысяч рублей по договору займа. При этом нужно понимать, что такие инвестиции не застрахованы государством, и больший, по сравнению с банковским, процент означает и больший риск. Иными словами, если это не единственные сбережения гражданина, а полтора миллиона рублей, которыми он готов рискнуть, тогда МФО является одним из доступных ему финансовых инструментов.

Для защиты интересов инвестора поправки в закон 151-ФЗ, вступающие в силу 29 марта этого года, предполагают разделение микрофинансовых организаций на два вида – микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Привлекать инвестиции граждан смогут только крупные устойчивые микрофинансовые компании (МФК) с достаточным размером капитала – не менее 70 млн руб. Кроме того, устойчивость такой МФК будет контролироваться по шести экономическим показателям, и если регулятор (Банк России – прим. «ЗР») сочтет компанию недостаточно прозрачной и устойчивой, она потеряет право привлекать средства граждан, не являющихся ее учредителями, а также выпускать облигации.

Если компанию исключают из реестра МФО (например, за неоднократные нарушения), и у нее остаются обязательства перед сторонними инвесторами – физическими лицами, вводится процедура ее принудительной ликвидации при участии Банка России. Если МФК признана банкротом, то требования таких инвесторов по сумме основного долга до трех миллионов будут погашаться в приоритетном порядке.

Гражданам необходимо запомнить, что, согласно поправкам в законодательство, с 29 марта 2016 г. только микрофинансовые компании с собственным капиталом не менее 70 млн руб. имеют право привлекать инвестиции от граждан в сумме не менее 1,5 млн руб, а также выдавать микрозаймы в сумме до 1 млн руб.. Микрокредитные компании, в свою очередь, не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся их учредителями, а микрозаймы могут предоставлять лишь на сумму до 500 тыс. руб.

Отметим, что, несмотря принятые поправки, определённая мера ответственности во взаимодействии с МФО лежит на самих заемщиках. Выбирая микрофинансовую организацию, необходимо в обязательном порядке проверить наличие официального статуса у конкретной организации. Уточните, внесена ли МФО в государственный реестр, публикуемый на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru – «Финансовые рынки» – «Надзор за участниками финансовых рынков» – «Микрофинансирование и финансовая доступность» – «Государственный реестр микрофинансовых организаций»), имеется ли в офисе организации соответствующее свидетельство (копия). При этом членство в саморегулируемой организации (СРО) является дополнительной гарантией надежности МФО (эту информацию можно проверить в офисе компании или на официальном сайте МФО).

Также не забудьте ознакомиться с правилами предоставления микрозаймов в конкретной МФО: порядком подачи заявки на предоставление микрозайма, порядком заключения договора и получения графика платежей, иными условиями предоставления микрозаймов. В момент оформления займа в МФО, рекомендуем очень внимательно читать подписываемый договор, уточнить процентные ставки по микрозаймам, проверить наличие общих и индивидуальных условий договора потребительского займа (индивидуальные условия договора должны иметь табличную форму), изучить информацию о полной стоимости займа (ПСК) и проверить её соответствие требованиям Банка России (ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть).

Не бойтесь взять время на раздумье – вы можете заключить договор потребительского займа на указанных МФО условиях в течение пяти дней после ознакомления с индивидуальными условиями договора. Практика показывает, что предельная долговая нагрузка по обслуживанию всех кредитов и займов не должна превышать 30-40% ваших ежемесячных доходов. Прежде чем взять кредит или заем, проанализируйте, так ли он вам необходим, и сможете ли вы справиться с его обслуживанием!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.