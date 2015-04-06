В условиях кризиса в приоритете банков остаются зарплатные клиенты

Для них банки по-прежнему предлагают лояльные условия кредитования

В этом году банки нарастят корпоративный кредитный портфель на 12%, а розничный - меньше, возможно даже ниже 10%, прогнозировал в феврале первый зампред ЦБ Алексей СИМАНОВСКИЙ. Сами банкиры нацелены на более скромные результаты.

Руководители Сбербанка в декабре на встрече с аналитиками говорили, что планируют увеличить корпоративный кредитный портфель на 5-7%, а розничный - на 7-10%. Однако на прошлой неделе представитель банка сообщил, что этот прогноз может быть лишь одним из вариантов. Прогнозы другого крупнейшего банка страны - ВТБ24 - также неоднозначны. Зампред правления ВТБ Герберт МООС через пресс-службу сообщал федеральным изданиям, что кредитный портфель физлицам в 2015 году как минимум останется на уровне прошлого года. В то же время президент розничной «дочки» госбанка Михаил ЗАДОРНОВ этот оптимизм не разделяет: «ВТБ24 ожидает сокращения кредитного портфеля на 3-4%», - сообщил он представителям СМИ.

Самая тяжелая ситуация ожидается у банков, заточенных на POS-кредитование и кредиты наличными: Хоум Кредит Банк, ОТП Банк. Например, прошлый год стал первым убыточным за восемь лет работы ОТП Банка в России, следует из отчетности материнского венгерского OTP Bank за 2014 год. При этом говорить о полном прекращении кредитования в торговых точках не приходится: спрос, например, на бытовую технику в кредит будет всегда, банкам просто требуется предварительно оценить все риски и выбрать взвешенную политику в данном направлении.

«В настоящее время ряд банков действительно сокращает объемы кредитования в торговых точках, что связано с изменениями в общей кредитной политике самих банков. Примсоцбанк же продолжает активную деятельность в этой сфере, поступательно наращивая обороты за счет ниши, освободившейся после ухода федеральных банков. Более того, банк открывает новые рабочие места в популярных среди жителей Приморского края магазинах бытовой техники, мебели и др.», - прокомментировал начальник отдела кредитования физических лиц Примсоцбанка Сергей РУСЕЦКИЙ.

Тем не менее период «заморозки» кредитования постепенно сменяется потеплением на этом рынке. Опрошенные «Золотым Рогом» банки отмечают, что даже в текущих условиях спрос на те же кредиты наличными и кредитные карты есть, просто не такой активный, как ранее. С одной стороны, сами заемщики в текущих условиях стараются оградить себя от дополнительных кредитных обременений. С другой, банки подходят к клиентам более внимательно, стремясь и их, и себя уберечь от «плохих долгов».

Как сообщили «Золотому Рогу» в Примсоцбанке, выдача потребительских кредитов в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась примерно на 10%. Причин несколько: это увеличение кредитной нагрузки на одного заемщика, а также стремление банка максимально снизить кредитные риски. Также весьма влиятельным внешним фактором является нестабильная экономическая ситуация в стране в целом.

«Если говорить о структуре портфеля, то существенных изменений в этом году у нас нет, - отмечает Сергей Русецкий. - Спрос населения на те или иные кредитные продукты во многом зависит от политики самого банка. Если основу продуктовой линейки банка составляют кредитные карты, то банк и в дальнейшем будет развивать это направление, используя рекламно-маркетинговые акции, новые «фишечки» для удержания интереса клиентов. Банк, стратегия которого - максимальное удовлетворение потребностей населения, как правило, развивает те продукты и услуги, которые необходимы и интересны широкому кругу клиентов. Примсоцбанк в первую очередь идет по пути изучения желаний и потребностей клиентов, предлагая населению только востребованные и качественные услуги. Таким образом, наш кредитный портфель примерно в равных пропорциях состоит как из обычных потребительских кредитов, в т.ч. POS-кредитов, так и кредитных карт».

В Дальневосточном банке также отметили, что внешние политические факторы и происходящие изменения в экономике страны в начале 2015 года негативно повлияли на количество обращений за кредитами со стороны населения по сравнению с прошлым годом. «Для клиентов, имеющих зарплатные карты, Дальневосточный банк по-прежнему предлагает лояльные условия кредитования. В этой связи с марта 2015 года мы наблюдаем стабильный спрос по количеству обращений «зарплатных клиентов», - отметил начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ.

Ставки по потребительским кредитам наличными для клиентов банка предлагаются от 20 % годовых. Причем опрошенные «Золотым Рогом» банкиры отмечают, что за первый месяц весны они неоднократно снижали процентные ставки как по отдельным предложениям, так и по всей кредитной линейке. Например, Примсоцбанк недавно запустил специальную программу, в рамках которой сотрудники таких органов, как Министерство чрезвычайных ситуаций, Следственный комитет, таможня, могут воспользоваться специальными условиями по кредитованию. ВТБ24 с 25 марта значительно снизил ставки по кредитам наличными (в среднем на 3 п. п.), одновременно упростив линейку. Теперь для всех клиентов доступны три базовых предложения: «Быстрый», «Крупный» и «Удобный». В Дальневосточном банке отметили, что ставка по кредиту рассчитывается для каждого клиента индивидуально.

«Конечно же, экономическая ситуация в стране, риск снижения доходов и платежеспособности населения требуют от банков реализации соответствующих защитных мер. Дальневосточный банк соразмерно ситуации несколько ужесточил требования к клиентам и оценки их кредитной истории», - объяснил Вячеслав Тогобицкий.

Единственный портфель, который будет расти в 2015 году, - кредитные карты, отмечают эксперты. В ВТБ24 отметили, что это традиционно один из самых быстрорастущих сегментов. «В ВТБ24 кредитный карточный портфель за 2014 год вырос на 24%, до 93 млрд рублей. В настоящий момент в ВТБ24 можно открыть кредитную карту со ставкой от 22%. Рынок кредитных карт перспективен. В конце прошлого года мы даже запустили новый продукт - кредитную «Карту мира». С ее помощью можно копить бонусные баллы на полет любой авиакомпанией. В плане выдачи кредиток условия те же: надо иметь хорошую кредитную историю и подтвержденный доход», - рассказал управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

В Примсоцбанке кредитные карты выдаются не только действующим, но и новым клиентам. При этом Сергей Русецкий подчеркнул, что карты Примсоцбанка являются одним из наиболее востребованных продуктов на сегодняшний день.

Дальневосточный банк предлагает кредитные карты клиентам, соответствующим установленным требованиям, после предоставления необходимых документов. Ограничений на кредитование новых клиентов в банке нет.

«Дальневосточный банк не преследует цель «раздать» кредитные карты по принципу, когда добросовестный клиент, переплачивая, компенсирует убыток «просрочника», - рассказывает Вячеслав Тогобицкий. - Банк по-прежнему придерживается кредитной политики умеренного роста, что позволяет снизить риск потерь и предложить лояльные ставки кредитования. На наш взгляд, для банка риск по кредитной карте соизмерим с риском кредита наличными. Но для клиента кредитная карта имеет существенные преимущества: возможность многократного получения кредита и льготный период кредитования, когда в течение 50 дней не начисляются проценты».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.