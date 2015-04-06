Россиянам не стоит ждать более дешевой ипотеки

Эксперты считают, что, исходя из уже сложившейся практики на рынке, наиболее комфортная ставка ипотеки - это 12% годовых, пишет деловая газета "Золотой Рог".

2014 год запомнится рекордным вводом строительства жилья в стране и Приморье, побившим советские показатели. В прошлом же году банки увеличили выдачу ипотечных кредитов до 1,5 трлн рублей. При этом конец года ознаменовался волной панических покупок на рынке жилой недвижимости. Теперь она схлынула, эксперты отмечают некую стабилизацию.

С одной стороны, этому способствовали действия и риторика власти: ЦБ говорит о стабилизации национальной валюты на текущем уровне по меньшей мере до конца года, ключевая ставка понижена до 14%, государство запустило программу субсидирования льготной ипотеки, выделив на это 20 млрд рублей, на днях правительство снизило субсидируемую ставку по ипотеке до 12% годовых, вслед за этим о снижении своих ставок объявили банки. Эти меры призваны оживить «замороженный» спрос населения на ипотеку и поддержать строительство нового жилья.

С другой стороны, очевидно, что в кризис, когда доходы снижаются, растет безработица и макроэкономические прогнозы не обнадеживают, уровень платежеспособного спроса на жилье будет только снижаться. Нисходящую динамику прогнозируют и по объемам строительства из-за возросших издержек девелоперов, следовательно будет падать и предложение.

Эти и другие темы были подняты на организованной холдингом «Финам» онлайн-конференции «Рынок недвижимости в России: кризисные риски и новые возможности».

Одним из самых обсуждаемых стал вопрос, стоить ли брать квартиру в новостройке сейчас по госпрограмме под 12% или подождать, когда жилье введется в эксплуатацию и взять эту квартиру под более низкие проценты?

«Когда дом будет введен в эксплуатацию, а на квартиру будут документы о собственности, квартира подорожает в цене. Это нормальная ситуация, вызванная тем, что исчезает инвестиционный риск. «Гора строительных материалов» превращается в квартиру. Нет риска того, что застройщик обанкротится.

Более низкая цена на стадии строительства - это плата за риск того, что дом может не быть построен, а застройщик может обанкротиться. Хотите надежности - покупайте квартиру, когда на нее есть документы о собственности. Но такая квартира немного дороже, чем аналогичная, но на стадии строительства», - считает генеральный директор ИПОТЕК.РУ Дмитрий ОВСЯННИКОВ.

Генеральный директор «МИЭЛЬ-Новостройки» Софья ЛЕБЕДЕВА призывает не ожидать снижения ипотечных ставок. «Даже если дом и будет введен в эксплуатацию, ставки ниже 12% годовых не станут. Если в прошлом году средняя ставка была 12,5%, не стоит ожидать, что она может снизиться еще. Льготная ипотека - итак мера поддержки государством сектора жилищного строительства. После введения дома в эксплуатацию цена на квартиры в нем вырастет. Но зато никаких рисков у вас не будет», - говорит Лебедева.

Ведущий аналитик Provereno.Ru Александр ПЫПИН считает, что вопрос выбора зависит от того, какой уровень рисков вы готовы брать на себя. «Все-таки как ни говори, а вложение в новостройку - это покупка того, чего еще нет. А на вторичном рынке - уже есть. Природа сделок разная. Ждать, что ставки по ипотеке в России будут в среднем ниже 12%, я бы не стал. Цена строящегося дома действительно, как правило, растет, при этом готовая новостройка в том же месте может быть на 30% и более дороже, чем аналогичный старый дом», - говорит аналитик.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что ожидание снижения инфляции в России до однозначного уровня в конце 2015-го - начале 2016 года является серьезным основанием для снижения ключевой ставки ЦБ. Имеет ли смысл сейчас брать «льготную ипотеку» или лучше подождать, когда ставки опустятся сами по себе? Эксперты считают, что, исходя из уже сложившейся практики на рынке, наиболее комфортная ставка ипотеки - это 12% годовых.

«На протяжении прошлого года средняя ставка держалась на уровне 12,5%. При таких ставках рынок ипотеки в 2014 году поставил очередной рекорд: объем выданных ипотечных кредитов на первичном рынке увеличился на 30% по сравнению с 2013 годом. Поэтому ожидать, что ипотечные ставки опустятся ниже значений 12% годовых, не стоит. Сейчас и так условия максимально привлекательные для рынка. Снижение ключевой ставки может повлиять на ипотечные ставки на покупку жилья на вторичном рынке. Поэтому ждать снижения ключевой ставки могут только те, кто заинтересован в покупке вторички и у кого еще есть время для раздумий. Тем, кто планирует приобрести первичку, стоит делать это сейчас с привлечением льготной ипотеки», - говорит Софья Лебедева.

«Во-первых, при снижении ключевой ставки ипотека дешевле вряд ли станет. В прошлом году большую часть года ключевая ставка была однозначной - и что? Средняя ставка была 12,5%. Поэтому ниже 12% она не опустится. А вот ожиданием вы сужаете себе выбор (предложение сокращается), а цены вырастут, и вам придется переплачивать», - считает руководитель аналитического центра ОАО «ОПИН» Денис БОБКОВ.

А вот глава ИПОТЕК.РУ считает, что в сложившихся условиях имеет смысл подождать.

«Нужно смотреть не столько на ключевую ставку, сколько на то, по каким процентным ставкам банки готовы выдавать ипотечные кредиты. 14% - ставка высокая: спросу на ипотечные кредиты не способствует. Спрос меньше, чем в предыдущие годы, - цены ползут вниз. 12% годовых (средняя ставка) - нормальная средняя ставка на протяжении нескольких последних лет. Это ставка, при которой спрос на ипотеку растет. А если ставка будет на уровне 10% - пулей в банк: при такой ставке спрос на ипотечные кредиты будет очень хорошим, и количество покупателей будет превышать количество продавцов», - говорит Дмитрий Овсянников.

«Если у вас прямо сейчас есть на примете жилой комплекс, который по всем параметрам подходит вам (локация, стартовая цена входа в проект, планировка квартиры, надежность застройщика и т.д.), то смысла ждать более дешевой ипотеки нет. Потому что ваши сбережения все равно «съедает» инфляция как минимум. У меня есть ощущение, что 12% стал некой психологической отметкой для банков и правительства страны, в целом, как некий потолок для массового ипотечного кредитования. И, в случае снижения ключевой ставки, ниже 12% ипотека не станет. Либо ухудшатся условия выдачи», - считает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «БЕСТ-Новострой» Сергей ЛОБЖАНИДЗЕ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.