4 марта 2018 года Примсоцбанку исполняется 24 года с даты основания

4 марта 2018 года Примсоцбанк празднует свое 24-летие с момента основания. Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» было основано в марте 1994 года и на данный момент является одним из лидеров банковской сферы Дальнего Востока.

«В преддверии своего Дня рождения мы подводим краткие итоги своей деятельности и строим планы на будущее, - отмечает Сергей БАБИЧЕВ, первый заместитель председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Примсоцбанк сегодня – это 54 точки присутствия, 34 из которых расположены на территории Приморского края, это 1800 квалифицированных сотрудников, это доверие 12 тысяч юридических лиц, в том числе федеральных государственных предприятий, и более 300 тысяч физических лиц».

Успешная деятельность банка отражается в высоких рейтингах от ведущих рейтинговых агентств, экспертов и информационных агентств.

Так в июле 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Примсоцбанку высокий национальный рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+, прогноз «Стабильный». 20 сентября 2017 года Международное Рейтинговое Агентство Fitch Ratings подтвердило международный долгосрочный рейтинг ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на уровне B+, прогноз «Стабильный». Журнал Forbes опубликовал ТОП-100 крупнейших российских банков, где присвоил Примсоцбанку 45 место по степени надежности. По версии рейтинга портала Сравни.ру «Рейтинг надежности 200 крупнейших банков», Примсоцбанк вошел во вторую группу надежности из семи, показав высокие финансовые результаты. В рейтинге банков России, по данным портала Banki.ru, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» входит в сотню крупнейших банков по ключевым показателям деятельности.

В 2017году банк занял 15 место по количеству выданных банковских гарантий, сегодня Примсоцбанк - лидер Приморского края по этому показателю, доля рынка составляет более 30%.

Сегодня банком совместно с администрацией Приморского края успешно реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», принимается активное участие в реализации государственной задачи по повышению уровня доступности жилья, и в настоящее время в портфеле Банка есть несколько льготных программ, таких как «Материнский капитал», «Военная ипотека». В течение 2015-2017 гг. было выдано 459 кредитов с материнским капиталом и 190 кредитов по программе «Военная ипотека». По итогам третьего квартала 2017 года, по данным рейтингового агентства «Русипотека», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» занимает первое место в России по использованию рефинансирования ипотечных кредитов с долей в 53,68%.

В марте 2017 года Примсоцбанк первым из банков Дальнего Востока был аккредитован для участия в «Программе стимулирования кредитования субъектов МСП». Программа реализуется АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). Условиями программы предусмотрено кредитование банками-партнёрами Корпорации МСП субъектов малого бизнеса по ставке не выше 10,6 % годовых, субъектов среднего бизнеса – не выше 9,6 % годовых.

С января 2018 года Примсоцбанк стал одним из 15-ти банков, включенных в программу министерства экономического развития по льготному инвестиционному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных областях, и готов сегодня предложить кредитные средства по данной программе по ставке до 6,5 процентов годовых.

С момента основания банк ведет активную социальную деятельность. Социальная политика Примсоцбанка базируется на понимании того, что успешная работа банка напрямую зависит от стабильности и благополучия общества в стране и регионе. Именно поэтому разнообразные социальные проекты стали неотъемлемой частью деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Ежегодно банком поддерживаются различные проекты социальной направленности, музыкальные и спортивные коллективы края, оказывается помощь детским домам, объединениям ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил и силовых структур.

«Мы намеренно не называем свои социальные программы благотворительностью или актами милосердия. Это не жесты доброй воли, а направленная проектная работа, глобальная цель которой - поддержка незащищенных слоев населения и участие в формировании здоровой и благополучной нации, - отмечает Сергей Бабичев. – От имени всего коллектива Примсоцбанка хочу искренне поблагодарить всех клиентов и партнеров нашего Банка за доверие и многолетнее сотрудничество. Уверен, вместе мы сможем достичь новых высот и реализовать еще не один социально значимый проект».

Досье "Золотого Рога"

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.