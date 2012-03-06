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Ставки по вкладам ожидает стагнация
Процентные ставки по рублевым депозитам для частных лиц взяли свой максимум осенью 2011 года и в ближайшее время повышаться не будут. Более того, по некоторым позициям ожидается снижение ставок. В среднем на 21% увеличился объем вкладов частных клиентов в приморских банках. На 1 февраля 2012 года региональные банки сконцентрировали на своих счетах в Приморье 31, 93 млрд рублей, филиалы, операционные офисы федеральных и кредитных организаций из других краев и областей России - 101,2 млрд рублей.
Предложения по вкладам для граждан сегодня действительно можно назвать сбалансированными. Если внимательно присмотреться к линейке вкладов кредитных организаций, то можно удостовериться - самый выгодный процент фигурирует для вкладов на два, а то и три года, чаще всего для солидных сумм денег. И в данном случае предложения 10-11% годовых не редки.
Одновременно как для скромных накоплений, так и для солидных вложений вполне можно подыскать депозит сроком на 1 месяц под 5 % годовых, а для вклада на один год широкий диапазон сумм можно пристроить в среднем под 7%.
Рублевые вклады по-прежнему в фаворе у приморских вкладчиков. 90% депозитного портфеля банков составляет отечественная валюта.
Средняя сумма вклада в Банке Интеза составляет порядка 700 тыс. – 1млн рублей, а средний срок депозита - 1 год, хотя в настоящее время наблюдается все больший интерес вкладчиков в размещении средств вкладов на более длительные сроки (2-3 года). Это, по мнению руководителя направления по работе с частными клиентами Дальневосточного филиала Банка Интеза Александра ВЛАСОВА объясняется тем, что население видит в ближайшей перспективе снижение процентных ставок и хочет зафиксировать более высокий процент по вкладам на перспективу. Около 80% вкладов в банке пролонгируется.
«Если говорить о настроениях вкладчиков, то сегодня их основные предпочтения на стороне рублевых вкладов, со средним сроком размещения от одного до полутора лет, средняя сумма таких депозитов составляет 150-200 тыс. рублей. Можно отметить, что более 60% вкладов в нашем банке с автоматической пролонгацией, что не может не радовать клиентов, заботящихся о сохранении своих средств и получении дохода каждый день», - делает вывод менеджер группы розничных продаж Азиатско-Тихоокеанского банка Мария ПОДДУБНАЯ.
Эксперты полагают, что основной причиной резкого роста процентных ставок по вкладам для частных лиц 2-3 месяца назад являлся рост стоимости внешних займов на открытом рынке (облигационные займы и рынок межбанковского кредитования). «Мы считаем, что сегодня пик повышения процентных ставок по вкладам уже пройден. В ближайшей перспективе, скорее всего, будет наблюдаться стагнация процентных ставок на текущем уровне и дальнейшее планомерное снижение», - убежден Александр Власов.
Мария Поддубная обращает внимание на то, что последние изменения на рынке банковских вкладов произошли в конце прошлого года, когда банки установили и закрепили свои максимальные ставки для клиентов. На сегодняшний день тенденции снижения ставок не наблюдается, тот максимум, который банки предложили в преддверии новогодних праздников, сохраняется на сегодняшний день, что свидетельствует об устойчивом положении определенных кредитных организации.
По словам заместителя начальника управления сопровождения розничных операций Примсоцбанка Натальи КОТОВОЙ, сегодня некоторые банки продолжают увеличивать процентные ставки и менять условия по срочным вкладам физических лиц. Но, ориентируясь на ставку рефинансирования ЦБ РФ, можно предположить, что существенного увеличения ставок на рынке депозитов физических лиц в ближайшее время ожидать не стоит.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».
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