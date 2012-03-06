Банк «Приморье» увеличивает прибыль

Банк «Приморье» подвел предварительные итоги года. На 1 января 2012 года чистая прибыль банка составила 861,8 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2010 году. Такого результата удалось добиться благодаря постоянной работе по улучшению качества обслуживания и созданию новых продуктов и услуг, максимально соответствующих требованиям клиентов.

Так, объем вкладов физических лиц за год вырос на 20,8% и составил почти 8 млрд рублей, а количество пластиковых карт, выпущенных Банком, превысило 143 тыс. штук. Десятки тысяч приморцев ежемесячно получают заработную плату на карты банка, молодежь использует кобрендовые TYSACARD, а женщины – новую уникальную карту, созданную совместно с порталом VLADMAMA.RU. Эта карта гарантирует ее обладательницам скидки до 20% более чем в 100 магазинах, клиниках, базах отдыха и т.п.

Чистые активы банка на 1 января 2012 года составили более 24,8 млрд рублей, увеличившись за год на 17,5%, объем кредитного портфеля вырос почти на 20% до 10,47 млрд рублей. Объем средств юридических лиц на начало года превысил 8,3 млрд рублей.

«Золотой Рог».