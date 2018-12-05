Приморцы опять подсели на кредиты

Объем выданных кредитов населению в Приморском крае, согласно информации на сайте Центробанка, по состоянию на 1 октября текущего года оценивается в 117,5 млн рублей, что обеспечило годовой прирост почти 43%. Такой стремительный рост объемов кредитования эксперты не всегда оценивают положительно, ведь количество не всегда равняется качеству, пишет газета "Золотой Рог".

О том, как развивается рынок займов населению в регионе, как это отражается на потребителе и как защищаются их права, специалисты рассказали журналистам в ходе семинара «Финансовая грамотность как вызов и базовая потребность Дальнего Востока».

Число недобанкротов растет

Объем просроченной задолженности в Приморье, согласно данным Центробанка, достиг 181 млн рублей, это почти на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране просроченная задолженность по кредитам равна 7,5%, краевой показатель – 5,5%, что характеризует региональный рынок достаточно оптимистично.

В целом по России почти треть заемщиков отдает на погашение кредитов 30% от своей заработной платы, а 12,5% заемщиков отдают половину своих доходов в счет погашения долгов. При этом считается, что максимально допустимая долговая нагрузка на домохозяйство должна составлять не более 20% от доходов. Даже Министерство финансов не позволяет занимать регионам суммы, составляющие более 10% от доходной части.

«По населению у нас таких жестких ограничений, к сожалению, нет, - прокомментировал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. – А ведь если семья отдает на погашение кредитов 50% и более от своих доходов, то это фактически реанимационное домохозяйство. И среди этих реанимационных домохозяйств наибольшая долговая нагрузка приходится на работников социальной сферы, так как их небольшая, но стабильная зарплата является достаточно привлекательным обеспечением для банков. В Приморье в этой части показатели также более оптимистичные. В то время как работники социальной сферы в стране отдают в счет погашения кредитов 30,5% своих доходов, в Приморье – 26,1%. Но, тем не менее, закредитованные социальные работники – не очень хороший показатель для страны».

Легальные 841% в год

Особую роль в закредитованности населения эксперты отводят микрофинансовым организациям.

«Банк России публикует на своем сайте предельные ставки – они не могут более чем на 1/3 превышать среднерыночную. Таким образом, в четвертом квартале 2018 года в России легально кредитовать под 841,8% годовых (на сумму до 30 тыс. рублей). Мы выступаем за делегализацию этого рынка, так как в прошлом году к судебным приставам поступило почти 17 тыс. жалоб о неправомерном взыскании, и почти 40% среди них были жалобы на МФО. Рынок микрозаймов сам по себе маленький: если у банков население заняло 14 трлн рублей, то в МФО – всего 150 млрд рублей. Но такой маленький объем сгенерировал такое большое число жалоб. Это говорит о том, что это опасный продукт», - рассказал Дмитрий Янин.

Как сообщил председатель правления КонфОП, при проверке некоторых МФО тайным покупателем, нередко выясняется, что организация может выдать кредит даже безработному человеку. Нередки случаи, когда договор с информацией о займе человек получает и может его изучить только фактически после его подписания. Такое особенно часто случается при оформлении микрокредита в Интернете.

Согласно опросу, проведенному КонфОП совместно с НАФИ, в регионах микрокредиты в основном берутся на погашение предыдущего долга и текущие нужды. Уровень грамотности таких заемщиков очень низкий: 52% не понимают условий договора, 70% не ведут семейный бюджет, 54% заемщиков не сравнивают условия в разных точках.

«Мы ведем переговоры с Регулятором, предлагая ограничить размер кредитных ставок и отказаться от принудительного списания средств со счетов кредитных должников. Мы хотим добиться того, чтобы им хотя бы оставляли прожиточный минимум. Сейчас им могут с карты списать в счет погашения долга практически все. Именно поэтому закредитованные заемщики просят своих руководителей платить им «черную» зарплату», а руководители идут на преступление, чтобы поддержать такие семьи», - поделился Дмитрий Янин.

Как отметили в Дальневосточном ГУ Банка России, на Дальнем Востоке самый маленький рынок МФО по сравнению с другими регионами: в настоящее время микрофинансовый рынок ДФО представлен 147 организациями, это порядка 7% от всех МФО, действующих в России. При этом, число МФО и в России, и на Дальнем Востоке продолжает сокращаться, как за счет ухода с микрофинансового рынка недобросовестных, неконкурентоспособных компаний, так и компаний, которые добровольно решили отказаться от данного вида деятельности.

Зачастую репутацию добросовестных игроков портят нелегальные компании. Банк России постоянно выявляет такие компании и передает сведения о них в правоохранительные органы. В среднем, ежеквартально ЦБ РФ сообщал в прокуратуру, МВД и иные структуры о 400 обнаруженных нелегальных кредиторах. И активная работа по регулированию этого продолжается, в том числе, совместно с Роспотребнадзором.

«У нас есть соглашение о взаимодействии с Банком России, и с ним мы очень плотно работаем в отношении принятия мер к МФО. Центральный банк проводит проверки МФО. Они при проведении проверок выявляют нарушения, передают нам материалы, мы составляем протокол и привлекаем к ответственности МФО», - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Мария Аралова.

Надзор не дремлет

Повышение уровня финансовой грамотности населения является неотъемлемой частью работы по снижению уровня кредитной нагрузки на граждан: предупрежден – значит вооружен. И эта работа является приоритетной для многих ведомств и субъектов государства. Но пока осведомленность в части финансовых вопросов находится на довольно низком уровне, часто возникает вопрос о защите прав потребителя.

Как рассказала Мария Аралова, в 2016 году в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступило 240 обращений о защите прав потребителей в финансовой сфере. Это составило 10% от общего числа жалоб в ведомство. В 2017 году было зафиксировано 266 жалоб (8%), за 10 месяцев 2018 года – 146. Из них: 47 жалоб по вопросам страхования, 84 – по вопросам банковской деятельности и 16 – в сфере МФО.

В части надзорных мероприятий у Роспотребнадзора активность снизилась. Это связанно с тем, что с 1 января 2017 года в законодательство об организации проверок были внесены изменения в части обязательного претензионного порядка. То есть, перед тем как обратиться в надзорный орган, потребитель должен обратиться в организацию за разрешением спора в порядке претензии, а затем предоставить в Роспотребнадзор эту претензию и ответ банка. Но в силу разных обстоятельств население очень редко доносит эти бумаги до Роспотребнадзора, в связи с чем в 2017 году в Приморье была проведена всего одна проверка банка. Кроме того, в настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку в отношении местного банка за оформление документов шрифтом, который не обеспечивает возможность ознакомления без нагрузки на глаза.

Помимо проверок, Приморское Управление Роспотребнадзора также активно участвует в судебной защите прав потребителей, дает заключения по таким делам.

«Львиная доля обращений по вопросам оказания банковских услуг так или иначе связана с тем, что при заключении кредитных договоров кредитные организации настойчиво предлагают оформить страховку. Это может быть как отдельный полис страхования, так и включение в коллективное страхование. И если от первого вида у клиентов есть возможность отказаться в течение 14 дней, то в случае с коллективным страхованием это достаточно проблематично».

Тем не менее, положительные решения в случае с коллективными страховками также встречаются. Как рассказала Мария Аралова, не так давно произошел случай, когда клиента банка, инвалида, присоединили к коллективному страхованию, хотя в правилах страхования было прописано, что инвалидов по данному продукту застраховать нельзя. Клиент обратился в суд, в Роспотребнадзор, и дело было выиграно, гражданин исключен из числа застрахованных, а стоимость кредита пересчитана.

«К сожалению, с 2017 года несколько изменилась судебная практика в части финансовых услуг, - сообщила Мария Аралова. - Вне зависимости от наличия или отсутствия у граждан специальных знаний, суды все чаще встают на сторону банков, аргументируя это наличием подписи потребителя в договоре. Поэтому мы всегда призываем людей внимательно относиться к тому, что они подписывают, тщательно изучать все договоры, правила страхования и т.д. В этом случае получится избежать ненужной траты денег, времени и нервов».

КСТАТИ

Приморье - в банкротной двадцатке

Еще один показатель, с помощью которого можно оценить эффективность рынка займов – количество потенциальных банкротов. В 2015 году, когда принимался Закон о банкротстве физических лиц, количество людей, которые были должны 500 тыс. рублей и более и не платили по кредитам свыше 90 дней, составляло около полумиллиона человек.

По данным за первый квартал 2018 года, Приморье находится в двадцатке регионов по количеству физлиц и ИП, признанных банкротами. На каждые 100 тыс. приморцев приходится 46 несостоятельных граждан и ИП. На конец марта 2018 года зарегистрировано 873 банкротства.

В регионах микрокредиты в основном берутся на погашение предыдущего долга и текущие нужды. Уровень грамотности таких заемщиков очень низкий: 52% не понимают условий договора, 70% не ведут семейный бюджет, 54% заемщиков не сравнивают условия в разных точках.



Фото Юрия ШУБИНА