Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы не прочь узнать зарплаты своих коллег
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос среди приморских компаний и выяснил, насколько работники осведомлены о зарплате коллег и радуются ли они их успехам, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Исследование показало, что большинство респондентов знают, какую зарплату получают их коллеги: 32% владеют такой информацией о всех коллегах, 56% — только о некоторых. 11% не знают о зарплате своих коллег. Лишь 10% совершенно не знают о доходах коллег.
Больше остальных среди всех опрошенных о размере зарплаты всех коллег знают работники бухгалтерии, отделов управленческого учета и финансов предприятия, представители HR-отдела, а также топ-менеджеры (больше 47%). Меньше всего о зарплатах коллег знают сотрудники отдела рекламы и маркетинга (16%).
Интересуются зарплатой своих коллег 46% респондентов — 13% выбрали вариант «очень интересно», 34% — «скорее интересно». Безразличны к этому вопросу 20% респондентов, не интересуются — 29%.
Что касается реакции работников на успехи своих коллег, то большая часть (37%) испытывают «белую зависть», чуть меньше (27%) радуются повышению зарплаты или успешному проекту. Негативные эмоции («раздражение» или «черную зависть») испытывают 7% респондентов — 5% и 2% соответственно.
«По белому» своим коллегам особенно завидуют банкиры и инвесторы (49%), чуть меньше — административный персонал и работники, специализирующиеся на недвижимости и строительстве (41% и 39%). Больше остальных успехам коллег радуются представители высшего менеджмента (42%), а раздражаются из-за этого специалисты маркетинга и PR (9%). Наиболее безразличны к удачам своих коллег IT-специалисты, представители производственных профессий, юристы, логисты, топ-менеджеры и пиарщики (от 20% до 24%).
Новости тематики
- Приморцы не прочь узнать зарплаты своих коллег
- Жителей Приморья приглашают повысить уровень финансовой грамотности
- "Горячую линию" в газете "Золотой Рог" проведет Пенсионный фонд - звоните прямо сейчас!
- В районах, пострадавших от наводнения, пенсии будут выплачены вовремя
- Накопительная пенсия не пропадет
- В Приморье выросли поступления налоговых платежей в бюджет
- Налоговые уведомления будут приходить через Личный кабинет
- Золотой Мост преодолел рубеж в 5000 голосов
- 15 июля надо заплатить налоги
- Материнский капитал выплачивают и наличными
Новости раздела
- Приморцы не прочь узнать зарплаты своих коллег
- Сбербанк снижает ставки по ипотеке к Новому году
- Приморье лишается банкоматов
- Сбербанк Онлайн признан лауреатом главной награды российского интернета — Премии Рунета
- Приморцы приходят за налоговыми уведомлениями
- Cамым доступным и надёжным банком признан Сбербанк
- Банк "Российский капитал" в декабре откроет филиал во Владивостоке
- Высокодоходные вклады остались в прошлом
- Альфа-Банк идет навстречу клиентам
- Сбербанк запускает новогоднюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- Приморье лишается банкоматов
- В Приморье в очередь за квартирами никто не становится
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга