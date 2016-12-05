Приморцы не прочь узнать зарплаты своих коллег

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос среди приморских компаний и выяснил, насколько работники осведомлены о зарплате коллег и радуются ли они их успехам, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Исследование показало, что большинство респондентов знают, какую зарплату получают их коллеги: 32% владеют такой информацией о всех коллегах, 56% — только о некоторых. 11% не знают о зарплате своих коллег. Лишь 10% совершенно не знают о доходах коллег.

Больше остальных среди всех опрошенных о размере зарплаты всех коллег знают работники бухгалтерии, отделов управленческого учета и финансов предприятия, представители HR-отдела, а также топ-менеджеры (больше 47%). Меньше всего о зарплатах коллег знают сотрудники отдела рекламы и маркетинга (16%).

Интересуются зарплатой своих коллег 46% респондентов — 13% выбрали вариант «очень интересно», 34% — «скорее интересно». Безразличны к этому вопросу 20% респондентов, не интересуются — 29%.

Что касается реакции работников на успехи своих коллег, то большая часть (37%) испытывают «белую зависть», чуть меньше (27%) радуются повышению зарплаты или успешному проекту. Негативные эмоции («раздражение» или «черную зависть») испытывают 7% респондентов — 5% и 2% соответственно.

«По белому» своим коллегам особенно завидуют банкиры и инвесторы (49%), чуть меньше — административный персонал и работники, специализирующиеся на недвижимости и строительстве (41% и 39%). Больше остальных успехам коллег радуются представители высшего менеджмента (42%), а раздражаются из-за этого специалисты маркетинга и PR (9%). Наиболее безразличны к удачам своих коллег IT-специалисты, представители производственных профессий, юристы, логисты, топ-менеджеры и пиарщики (от 20% до 24%).