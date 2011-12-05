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Банку «Приморье» присвоен рейтинг «А» со стабильным прогнозом

05 Декабря 2011, 23:48 | Приморье

Одно из ведущих независимых национальных рейтинговых агентств России AK&M («Анализ, Консультации и Маркетинг») присвоило Банку «Приморье» кредитный рейтинг по национальной шкале: «А» со стабильным прогнозом.

Уровень данного рейтинга означает, что банк обладает очень высокой степенью надежности и кредитоспособности, характеризуется высокими показателями ликвидности и капитальной устойчивости, способностью предоставлять полный спектр банковских услуг, высокими значениями финансовых показателей и эффективностью операций. Отметим, что чистая прибыль Банка «Приморье» по итогам 2010 года составила 307,9 млн рублей, а уже за первые девять месяцев 2011 года этот показатель вырос до 661,3 млн рублей. В результате рентабельность активов банка за последний год достигла 4,03%, рентабельность капитала - 51,87%, что существенно выше, чем в среднем по банковскому сектору РФ.

Репутация банка характеризуется высокой степенью доверия и наличием широкого спектра клиентов, как физических, так и юридических лиц. Стратегия и политика банка «Приморье» являются диверсифицированными и взвешенными, он входит в число ведущих региональных финансовых учреждений. К положительным факторам деятельности банка эксперты относят также длительный опыт успешной работы на финансовом рынке, развитую систему управления, высокую степень информационной прозрачности.

Досье "ЗР"

Рейтинговое агентство АК&М действует с 1994 года и является экспертом по присвоению кредитных рейтингов различным компаниям, банкам и регионам. 12 мая 2008 года Рейтинговое агентство АК&M получило аккредитацию СРО НФА. Рейтинги агентства АК&M Банк России применяет для оценки кредитоспособности кредитных организаций. 4 марта 2009 года рейтинги, полученные банками у Рейтингового агентства АК&M, были признаны Внешэкономбанком в качестве условия для участия в программе кредитования малого и среднего бизнеса. 2 апреля 2009 года дирекция Фондовой биржи ММВБ утвердила рейтинги Рейтингового агентства АК&M в качестве критерия для отбора облигаций для включения в базы расчета Индекса корпоративных облигаций и Индекса муниципальных облигаций. 16 апреля 2009 года совет директоров Фондовой биржи ММВБ включил Рейтинговое агентство АК&M в «Перечень рейтинговых агентств и минимальных уровней рейтингов кредитоспособности эмитентов (выпусков) ценных бумаг для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня». 16 февраля 2010 года Фондовая биржа ММВБ начала использовать рейтинги РА АК&M в качестве условия для допуска к режимам торгов ММВБ+.

Сергей КУЗЬМИН.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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