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Сбербанк в Уссурийске приглашает на первую экскурсию по новостройкам
В субботу 7 ноября 2015 г. Сбербанк в Уссурийске совместно с компанией «Мегаполис-Н» проведет экскурсию по четырем строящимся домам города.
Участники экскурсии смогут познакомиться с новостройками Владивостока, оценить качество строительства, на месте выбрать себе подходящую квартиру и получить консультацию по ипотечному кредитованию, в том числе, с государственной поддержкой. Все строящиеся жилые дома, по которым пройдет экскурсия, аккредитованы Сбербанком и подходят для оформления ипотеки с государственной поддержкой.
Маршрут экскурсии: 12-этажный жилой дом на ул. Стаханова, 34 (компания-застройщик «Водострой»); микрорайон «Радужный» с. Баневурово, ул. Озерная, 5 (компания-застройщик «ЮгСтрой»); 12-этажный жилой дом на ул. Первомайская, 74 (компания-застройщик «МК-Трест»); 5-этажный жилой комплекс на ул. Кушнира, 10 (компания-застройщик ИСК «УССУРИ»).
Экскурсия пройдет в субботу 7 ноября 2015 г. с 11:00 до 15:00. Выезд автобусов от офиса по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 92. Предварительная запись по телефонам: (4234) 33-60-51; +7-984-155-0521.
Напомним, основное условие программы «Ипотека с государственной поддержкой» – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, также можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме. Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – от 12 месяцев до 30 лет (включительно) для всех категорий заемщиков. В таком случае жители Приморья могут оформить жилищный кредит по ставке 11,4% годовых. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а ставка 11,4% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.
Подать заявку по программе «Ипотека с государственной поддержкой» в Приморье можно как в отделении банка, так и в офисах компаний-застройщиков и агентств недвижимости. Заявки принимаются до 31 декабря 2015 г. Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка. Полный список объектов недвижимости партнеров Дальневосточного Сбербанка в Приморском крае доступен в разделе ипотечного кредитования строящегося жилья.
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