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Владивосток ждет одного из лидеров микрокредитования
Микрофинансовая организация (МФО) «Домашние деньги» в первом квартале 2016 года планирует выйти на рынок Дальнего Востока, сообщил главный исполнительный директор МФО Андрей БАХВАЛОВ. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Домашние деньги» уже готовятся к работе во Владивостоке.
МФО «Домашние деньги» основана в 2007 году, бенефициар компании - Евгений БЕРНШТАМ (владеет МФО через Hrouvanta Holdings Ltd). МФО входит в группу компаний Adela Financial Retail Group, участниками которой также являются МФО «Финотдел» (предоставляет микрозаймы представителям малого и среднего бизнеса) и коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн».
По словам Андрея Бахвалова, «Домашние деньги» в последнее время отмечают приток инвестиций от физических лиц.
«У нас рост инвестиций от «физиков» - 80% год к году и объем портфеля физических лиц уже на конец сентября составляет 2,6 млрд рублей», - сказал он.
По данным Центробанка, в первой половине этого года граждане вложили в МФО около 3,5 млрд рублей. Речь идет о сторонних инвесторах, которые не являются учредителями организаций. По оценкам участников рынка, за год портфель займов от населения вырос на 30%. За тот же период объем депозитов физлиц в банках снизился на 0,4%.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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