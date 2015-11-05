Российская банковская система должна стать более эффективной - Росбанк

Считает директор территориального офиса Росбанка в Приморье Елена Якименко

Чистка банковского сектора полезна как для участников рынка, так и для клиентов кредитных организаций. Для повышения надежности российской банковской системы и доверия населения к ней усилия ЦБ должны поддерживаться и самими банками, рассказала в интервью Деловой газете «Золотой Рог» директор территориального офиса Росбанка в Приморье Елена ЯКИМЕНКО.

- Как проходит трансформация бизнеса группы Societe Generale на Дальнем Востоке, все ли удалось?

- Росбанк успешно завершил все процессы трансформации розничного бизнеса группы Societe Generale в России в начале третьего квартала. Дочерние банки «Русфинанс» и «ДельтаКредит» стали центрами залогового кредитования группы в России в части автокредитования и ипотеки соответственно. Перевод бизнеса в пользу дочерних банков происходил постепенно, в несколько этапов. Необходимо было плавно перевести партнеров в автосалонах на сотрудничество с Русфинанс Банком и агентства недвижимости – с банком «ДельтаКредит», чтобы сохранить клиентскую базу и укрепить свои позиции на рынке. И нам это удалось: по данным Frank Research Group, Росбанк вместе с банком «Русфинанс» заняли вторую строчку рейтинга по объему совокупного автокредитного портфеля по итогам первого полугодия. «Эксперт РА» также опубликовал список банков по объемам выдачи ипотечных кредитов за 6 месяцев, в котором Росбанк и «ДельтаКредит» заняли третью строчку.

- Во Владивостоке не представлен ипотечный банк группы Societe Generale «ДельтаКредит». Выдает ли Росбанк клиентам ипотеку?

- В Приморье ипотеку по программам «ДельтаКредит» можно оформить и обслуживать во всех отделениях Росбанка, что достаточно удобно для клиентов. Вообще, на Дальнем Востоке ипотечные программы банка «ДельтаКредит» действуют уже более 10 лет, их предлагают банки-партнеры. Осенью открылся офис прямого присутствия «ДельтаКредит» в Хабаровске.

- В последнее время стали появляться тревожные новости о судьбе Объединенной расчетной системы (ОРС). Есть ли определенность, будет ли существовать и далее система?

- Никакой речи о прекращении существования НКО ОРС, конечно, не идет. ОРС и созданная ею платежная система являются многопрофильной небанковской кредитной организацией, область деятельности которой далеко не ограничивается проведением расчетов по картам международных платежных систем (МПС). За 15 лет существования ОРС заслужила репутацию эффективного партнера кредитных организаций в области обслуживания межбанковского денежного обращения и проведения расчетов и этим привлекла более чем 250 банков-участников. ОРС остается весьма интересной и удобной для участников, т.к. предоставляет банкам-партнерам возможность пользоваться объединенной сетью (насчитывает более 45 тыс. устройств) по тарифам самой ОРС, а не международных платежных систем Visa и MasterCard.

- Сейчас продолжается «чистка» со стороны Центрального банка России, остается все меньше банков. С одной стороны, совершенно ясно, что регулятор заботится о населении, о сохранности средств вкладчиков и стабильности банковской системы страны в целом. Но с другой стороны, для простого обывателя этот процесс может выглядеть несколько пугающе: банки закрываются и население лишний раз не хочет нести деньги в банки, опасаясь, что средств АСВ может не хватить. На ваш взгляд, текущая «чистка» банковского сектора не подрывает ли доверие к банковской системе в целом?

- На мой взгляд, российская банковская система должна стать более эффективной. Например, некоторые мелкие банки обслуживают всего несколько предприятий и банковской деятельностью в прямом смысле слова не занимаются. Уход с рынка или изменение стратегии развития таких игроков сделает банковскую систему более прозрачной, управляемой и эффективной.

Важно отметить, что для повышения надежности российской банковской системы и доверия населения к ней усилия ЦБ должны поддерживаться самими банками в части выстраивания разумной политики резервирования и риск-менеджмента. В условиях нестабильности банкам нужно особое внимание уделять поддержке достаточности капитала для покрытия непредвиденных потерь. Большинство обанкротившихся или санируемых банков имели отрицательный капитал в результате проведения рискованной кредитной политики и сомнительных операций, многие из них привлекали средства населения как основной источник фондирования, ставя под сомнение доверие ко всей банковской системе. Помимо этого, в условиях ограниченных возможностей кредитования для банков на первый план выходит повышение эффективности операционных процессов.

Мы считаем, что консолидация банковского сектора будет продолжаться как благодаря действиям ЦБ по санации, так и путем объединения самих банков.

- Есть ли явные отличия в функционировании Росбанка на Дальнем Востоке? Какие точки роста у Росбанка на Дальнем Востоке и отличаются ли они от центральных?

- Однородность сервиса и единообразие продуктов, предлагаемых Росбанком, являются одними из основных принципов работы сети в части розничного бизнеса. Клиент не должен чувствовать разницы: в любом отделении Росбанка, независимо от географического расположения, он должен получать одинаково высокий уровень сервиса и максимально удобный для него продукт, будь то депозит, кредитная карта или просто консультация о состоянии счета.

При этом Росбанк учитывает специфику работы на Дальнем Востоке, с которой сталкивается любой банк. Это территориальная удаленность населенных пунктов друг от друга и высокая концентрация населения лишь в крупных городах. На Дальнем Востоке только 10 городов с населением свыше 100 тыс. жителей. Учитывая эту особенность и необходимость предоставлять качественный сервис клиентам, Росбанк представлен одной из крупнейших сетей банкоматов на Дальнем Востоке, а также обширной сетью отделений. Говоря об отличиях, мы видим меньшую востребованность программ автокредитования на Дальнем Востоке в сравнении с другими регионами. Часто клиенты осознанно принимают решение оформить потребительский кредит для покупки подержанных автомобилей, и это не случайно, т.к. минимальная ставка в Росбанке по потребительским кредитам снизилась до 14,4% годовых, а это фактически докризисный уровень. На Дальнем Востоке мы планируем наращивать кредитный портфель с фокусом на предложение нашим клиентам потребительских кредитов и кредитных карт и активное развитие дистанционных каналов обслуживания.

- Сейчас наблюдается не самая благоприятная ситуация в экономике, многие компании, тем более региональные, не выдерживают экономических потрясений и закрываются. А те, которые остаются, стараются максимально «ужаться» и просто пережить эту «бурю». В свете такой ситуации достаточно ли банкам в Приморском крае реального, «живого» бизнеса, который можно прокредитовать или предложить депозит?

- Безусловно, под экономический удар попал малый и средний бизнес, поэтому у нас появились новые программы для работы с этой клиентской категорией. Учитывая текущую ситуацию, мы стали применять более взвешенный подход к оценке заемщиков и предлагаемых проектов. Одним из новых направлений в этой связи является сотрудничество с Агентством кредитных гарантий. Наше участие в реализуемой агентством совместно с Банком России программе позволит предложить клиентам специальные условия кредитования, в частности льготную ставку по среднесрочным кредитам на уровне 11% годовых по проектам от 50 млн рублей. Это, в свою очередь, поможет бизнесу реанимировать инвестиционные проекты.

На мой взгляд, конкурентная среда существенно не изменилась. Вместе с тем мы наблюдаем определенный переток клиентов в крупные кредитные организации из банков, которые испытывали определенные трудности в предоставлении кредитов или гарантий компаниям, из-за значительного увеличения стоимости операций или из-за сомнений клиента в прочном финансовом положении банка. ЦБ ранее определил список из 19, а затем из 10 системно значимых кредитных организаций, в который также вошел Росбанк. Это дает определенные ориентиры среднему и крупному бизнесу в том числе.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.