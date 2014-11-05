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ВТБ нарастил объем кредитов предприятиям Приморского края почти на 20%

05 Ноября 2014, 14:07 | Приморье

По итогам 3 квартала текущего года кредитно-документарный портфель дирекции ВТБ по Приморскому краю составил 45,7 млрд рублей (рост к началу 2014 года 18,4%). Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу составил 6,7 млрд рублей и увеличился с начала года в 4,6 раза.

 «Мы уделяем региональным клиентам особое внимание и планируем добиться еще больших успехов в развитии бизнеса с ними. Внушает оптимизм тот факт, что ВТБ первым среди российских банков выделил средний бизнес в отдельный сегмент. Наша главная задача - стать для региональных клиентов стратегическим партнером», - отметил руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: оборонная промышленность (72,9%), торговля (8,7%), гостиничный сервис (3,9%), энергетика (5,3%), транспорт и связь (3,2%).

Общий объем выданных за 9 месяцев текущего года кредитов составил 25,2 млрд рублей (на 43% выше аналогичного периода прошлого года). Из них клиентам среднего регионального бизнеса предоставлено финансирование в размере 5,9 млрд рублей (23% общего кредитного портфеля).

Объем привлечения средств клиентов составил 11,95 млрд рублей (рост 54% к началу года).

ОАО «Банк ВТБ», его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 30 июня 2014 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (9 755,3 млрд рублей) и средствам клиентов (5 020,4 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ВТБ 













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